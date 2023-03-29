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29 MART 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Kazakistan’da Alihan İsmailov hükümeti istifa etti

29 Mart 2023, Çarşamba 15:22
Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, anayasa gereği 19 Mart’ta düzenlenen Parlamento seçimi sonrası, Alihan İsmailov başbakanlığındaki hükümetin istifasını onaylayan kararnameyi imzaladı.

Kararnamede, hükümetin, Meclis’in yeni kabine üyelerini onaylayana kadar görevlerini yerine getirmeye devam edeceği bildirildi.

Cumhurbaşkanı Tokayev, bugün Parlamentonun alt kanadı Meclis’in 8. dönem açılış oturumunda yaptığı açıklamada, başbakan adayını seçimde en çok oyu kazanan Amanat Partisinin sunmasının, siyasi sorumluluğun gereği olduğunu belirtmişti.

AA

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