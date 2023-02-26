Kazakistan’da depremzedeler için 10 milyon dolara yakın bağış toplandı

Kazakistan’da AFAD’a aktarılmak üzere açılan deprem yardım hesabında bugüne kadar 10 milyon dolara (188,7 milyon TL) yakın bağış toplandı.

Türkiye’nin Astana Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, Kazak iş insanı Bulat Utemuratov’un fonundan yardım hesabına 5 milyon dolar bağış aktarıldığı bildirildi. Açıklamada, “Kazakistan’daki deprem yardım hesabına bugün 5 milyon ABD doları aktaran Utemuratov fonuna müteşekkiriz. Böylelikle Kazakistan’dan AFAD’a yapılan toplam bağış miktarı 10 milyon dolara yaklaşmıştır.” ifadeleri kullanıldı. AA

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