Kazakistan’da OHAL sona erdi

Kazakİstan’da 5 Ocak’ta ülke çapında ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) durumu sona erdi.

Kazakistan’da 19 Ocak gece yarısından itibaren başkent Nur Sultan başta olmak üzere Almatı şehri ile Atırau, Jambıl, Kızılorda ve Mangistau eyaletlerinde OHAL uygulamasının sona ermesiyle ülke genelinde hayat normale döndü. OHAL’in sona ermesiyle ülkede belirli saatlerde uygulanan sokağa çıkma yasağı ile sokaklardaki güvenlik tedbirleri kaldırıldı. Şehirlere giriş ve çıkış yeniden serbest oldu. Cumhurbaşkanı Basın Sözcüsü Berik Uali, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, halkın birlik ve beraberliği, emniyet ve kolluk kuvvetlerinin canları pahasına hareketleri sayesinde Kazakistan genelinde düzen ve huzurun sağlandığını duyurdu. Kazakistan’da barışçıl protestoların daha sonra şiddet olaylarına dönüşmesiyle 5 Ocak’ta Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’in imzaladığı kararname ile ülkenin tamamında 19 Ocak’a kadar OHAL ilan edilmişti. 13 Ocak’tan itibaren bazı bölgelerde OHAL zamanından önce kaldırılmıştı. AA

Okunma Sayısı: 41

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.