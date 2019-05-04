Kazakistan'da ramazan hazırlıkları tamamlandı

Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da cami avlularında iftar çadırları kuruldu, camiler temizlendi.

Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da ramazan ayı hazırlıkları çerçevesinde camilerin avlularında iftar çadırları kuruldu, camilerde temizlik çalışmaları yapıldı. Ramazan hazırlıkları kapsamında Nur Astana, Hacı Saduakas Gılmani ve diğer camilerin avlularında iftar çadırları kurulurken, camilerde temizlik çalışmaları tamamlandı. Kazakistan Müslümanları Dini İdaresi koordinasyonunda şehirdeki 10 camide 30 gün boyunca günde 2 binin üzerinde Müslümana iftar verilmesi planlanıyor. Nur Sultan Baş İmamı Hacı Naurızbay Taganulı, "Camilerde günde 2 bin kişiye iftar verilecek, uluslararası yarışmalarda başarılı olan imamlarımız hatim okuyacak." dedi. Taganulı, ayrıca teravih namazlarının geç saatlere kadar sürmesi nedeniyle sponsorlar ve Nur Sultan Valiliğinin destekleriyle camilerden 11 istikamete ücretsiz otobüs seferlerinin yapılacağı bilgisini paylaştı. "Dini özgürlük, farzları yerine getirmek için imkan sağladı" Kazakistan Müslümanları Dini İdaresi Başkanı Baş Müftü Hacı Serikbay Oraz, halkı ramazan ayında hayır işleri yapmaya, ihtiyaç sahiplerine yardım etmeye çağırarak, "Ülkemizin (1991'de) bağımsızlığı kazanmasından sonra elde ettiğimiz dini özgürlük, farzları yerine getirmemiz için tüm imkanları sağlamıştır." şeklinde konuştu. Oraz, "Ramazan sadece yemek yememek değil, kötü düşünceleri sınırlamaktır. Ramazanın, Müslümanın ruhani dünyasını terbiyeleyen bir mektep olduğunu düşünüyorum. 30 günlük oruç Müslüman için bir sınavdır." değerlendirmesinde bulundu. AA

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