"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
21 KASIM 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

Kazakistan'da Tokayev açık ara önde

20 Kasım 2022, Pazar 21:30
Kazakistan'da 6 adayın yarıştığı erken cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, sandık çıkış anketlerine göre mevcut Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, yüzde 80'in üzerindeki oy oranlarıyla açık ara önde.

Ülkede seçimlere ilişkin ilk sandık çıkış anketini, "Açık Toplum Uluslararası Bölgesel Araştırmalar Enstitüsü" paylaştı.

Enstitünün, ülkenin farklı bölgelerinde 304 binden fazla Kazakistan vatandaşıyla sandık çıkışı yaptığı anket sonuçlarına göre mevcut Cumhurbaşkanı Tokayev, yüzde 82,45'lik oy oranıyla ilk sırada yer aldı.

Diğer adaylar yüzde 2 ila 3 oranında oya sahip olurken, yüzde 5,2 oranında "hayır" anlamına gelen "hepsine karşı" seçeneği için oy kullanıldı.

Amanat Partisi Toplum Politikası Enstitüsü tarafından yaklaşık 600 sandıkta yapılan diğer ankette de Tokayev, yüzde 85,52 oranında seçmenin oyunu alarak birinci oldu.

Kapsamlı Sosyal Araştırmalar Enstitüsü de ülke genelinde kurulan 379 sandıkta oyunu kullanan 482 bin vatandaşla sandık çıkışı anket yaptı.

Söz konusu anketlerin sonuçlarında, Tokayev'in yüzde 82,02'lik oy oranıyla diğer 5 adaydan açık ara önde olduğu bildirildi.

Tokayev, sandık çıkış anketlerinin sonuçları sonrası başkent Astana'daki seçim merkezini ziyaret etti.

Burada seçmenleriyle bir araya gelen Tokayev, bu seçimleri "tarihi" olarak değerlendirdi.

Tokayev, sandık çıkış anketinin sonuçlarının açıklandığına işaret ederek, "Tabi ki seçimlerin resmi sonuçlarını bekleyeceğiz. Yine de şimdiden halkın bana ve sizlere güvendiğini söyleyebiliriz. Halkın bu güvenini haklı çıkarmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu nedenle, bugünden itibaren hepimiz işe başlamalıyız." dedi.

Kazakistan halkı, gelecek 7 yıl boyunca ülkeyi yönetecek cumhurbaşkanını seçmek için bugün sandık başına gitti.

AA

Okunma Sayısı: 135
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Muğla - Datça'da 5,4 büyüklüğünde deprem

    Japonya - Tsushima Ayasofya Camisi ve Külliyesi açıldı

    Çocuk hakları da ihlal ediliyor

    Afganistan’a yardım eli uzandı

    Ukrayna'da ülke çapında elektrik kesintileri olacak

    Vucic: Kosova ile son 10 yılın en yüksek gerilimini yaşıyoruz

    Pençe-Kılıç Hava Harekatı'nın detayları belli oldu

    Faaliyeti durdurulan özel hastanedeki hastalar başka hastanelere sevk edildi

    Kazakistan'da Tokayev açık ara önde

    ABD'deki kar fırtınasında 3 kişi öldü

    Kilis'te sınır kapısı bölgesine roketli terör saldırısı: 8 güvenlik personeli yaralandı

    236 bin abonenin daha elektriği kesildi

    'Kariyer sınavı öğretmenleri rencide etti'

    Çiftçiyi azarladı

    Anayasa teklifimizi 28 Kasım’da açıklayacağız

    İsrail 7 yılda 9 bin Filistinli çocuğu gözaltına aldı

    Dünya Kupası açılış maçında Katar, Ekvador'a 2-0 yenildi

    Çanakkale'de eğitime ''fırtına'' arası

    Tiesler: Almanya'da kış aylarında elektrik kesintisi olabilir

    IHR: İran'da son bir haftada 40 gösterici öldü

    En Çok Okunanlar

    Yeni Asya'dan Size

    Yeni Asya Neşriyat’tan iki yeni kitap
    Genel

    Bursa kitap fuarında Yeni Asya coşkusu
    Süleyman KÖSMENE

    Kabirde hayat halleri
    M. Latif SALİHOĞLU

    Terör tezgâhının açık-gizli ortakları
    Ali FERŞADOĞLU

    Böyle mi beraberliği sağlayacaksınız?
    Hüseyin GÜLTEKİN

    “Üç Y” ile mücadeledeki fiyasko
    Genel

    Japonya - Tsushima Ayasofya Camisi ve Külliyesi açıldı
    Risale-i Nur'dan

    Kalb-i insanîden hürmet ve merhamet çıkarsa...
    Sebahattin YAŞAR

    Sevgiyle öğreten öğrettiğini sevdirir
    M. Said ZEKİ

    Mutluluk nerede saklı?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.