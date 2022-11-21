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22 KASIM 2022 SALI - YIL: 53

Kazakistan’da Tokayev yeniden kazandı

21 Kasım 2022, Pazartesi 18:30
Kazakistan Merkezi Seçim Komisyonunun ilk sonuçlarına göre, erken cumhurbaşkanlığı seçimini oyların yüzde 81,31’ini alan Kasım Cömert Tokayev’in yeniden kazandığı bildirildi.

Kazakistan’da dün ülke genelinde düzenlenen 7. cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk sonuçları açıklandı.

Merkezi Seçim Komisyonunun ön sonuçlarına göre, toplam 6 adayın yarıştığı seçimi Tokayev, oyların yüzde 81,31'ini alarak yeniden kazandı.

Yaklaşık 12 milyon kayıtlı seçmenin 8 milyondan fazlasının sandık başına gittiği seçimde görevdeki Cumhurbaşkanı Tokayev’e 6 milyon 456 bin 391 kişi oy verdi.

Diğer adaylardan Jiguli Dayrabeyav yüzde 3,42 (271 bin 641 kişi), Karakat Abden yüzde 2,60 (206 bin 206 kişi), Meiram Kajıken yüzde 2,53 (200 bin 907 kişi), Nurlan Auesbayev yüzde 2,22 (176 bin 116 kişi) ve Saltanat Turısbekova yüzde 2,12 (168 bin 731 kişi) oy oranına sahip oldu.

Seçmenlerin yüzde 5,8’i (460 bin 484 kişi) seçimlerde ilk kez oy pusulasında yer alan “Hepsine karşı” seçeneğinden yana oyunu kullandı.

Rahman, Mirziyoyev ve Caparov'dan Tokayev’e tebrik

Sandık çıkışı ve seçim komisyonu sonuçlarına göre, 2019’dan sonra cumhurbaşkanlığı seçimlerini bir daha kazanan Tokayev’i ilk olarak komşu ülke devlet başkanları tebrik etti.

Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Tokayev’i telefonda arayarak seçimdeki zaferinden dolayı kutladı.

Seçime katılım oranı yüzde 69,43

Kazakistan halkı, gelecek 7 yıl boyunca ülkeyi yönetecek cumhurbaşkanını seçmek için sandık başına gitti.

Oy verme işleminin yerel saatle 07.00’de başlayıp 20.00’de sona erdiği ülkede seçime katılım oranı ön sonuçlara göre yüzde 69,43 olarak gerçekleşti.

Sandıklar, aynı gün ülkenin yurt dışındaki temsilciliklerinde de açıldı.

Kazakistan’da yılın başında meydana gelen ocak protestolarının ardından haziranda yapılan anayasa referandumu sonrası gerçekleştirilen bu seçimle ülkenin başına geçecek kişinin, bir daha seçilme hakkı olmaksızın, 7 yıllık tek dönemle cumhurbaşkanlığı görevini üstlenmesi ve böylece gelecekte devlet sisteminde tekelleşme riskinin önlenmesi hedefleniyor.

AA

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