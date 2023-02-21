Türkiye'nin Astana Büyükelçisi Ekici, Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra Kazakistan devleti ve halkının Türkiye için tek yürek olduğunu belirterek, "Kazakistan'daki destek ve dayanışma bizi duygulandırdı." dedi.

Türkiye'nin Astana Büyükelçisi Ufuk Ekici, 6 Şubat'taki depremlerin ardından Kazakistan'da Türkiye için başlatılan yardım seferberliğini değerlendirdi.

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin ardından Kazak hükümeti dahil toplumun her kesiminden Türkiye'ye yardım eli uzatıldığını vurgulayan Ekici, şunları anlattı:

"Kazakistan Cumhurbaşkanı Sayın Kasım Cömert Tokayev, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı aradı ve her türlü yardıma hazır olduklarını bildirdi. Depremin ikinci günü arama kurtarma ekibi yola çıktı ve Türkiye'ye varır varmaz arama kurtarma çalışmalarına başladı. İki gün sonra Kazak hükümeti, ihtiyaç üzerine bir 60 kişilik ekip daha gönderdi."

Bunun yanı sıra Kazakistan'ın Türkiye'ye 1 milyon dolar değerinde acil nakdi desteğinde bulunduğunu aktaran Ekici, içinde seyyar tuvalet, çadır, battaniye ve kışlık giyim gibi temel ihtiyaç malzemelerinden oluşan 55 tonluk ayni yardımın da gönderdiğini kaydetti.

"Şu ana kadar 100 tonun üzerinde yardım malzemesi gönderildi"

Kazak hükümeti kadar halkının da Türkiye ile dayanışma içinde olduğunu vurgulayan Ekici, "Ziraat Bankası şubesinde açtığımız deprem yardım hesabında bugüne kadar 4,1 milyon doların üzerinde bağış toplandı. Bunların arasında büyük miktarlarla bağış yapan Kazak kamu kurumları da bireysel olarak yardım edenler de var. Tüm bağış, AFAD hesabına aktarıldı." ifadesini kullandı.

Büyükelçi Ekici, ülke genelinde vatandaşlar ve çeşitli vakıflardan depremzedeler için yardımların gelmeye devam ettiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Gelen yardımları, Astana Büyükelçiliğimizde, Almatı ve Aktau başkonsolosluklarımızda topluyoruz. Şu ana kadar 100 tonun üzerinde yardım malzemesi gönderildi. İlk zamanlarda gıda ürünleri de alıyorduk ama son zamanlarda acil ihtiyaç olan çadır, jeneratör, ısıtma cihazı gibi eşyalara öncelik veriyoruz. Bir tek Astana’dan yaklaşık 12 ton malzeme gitti. Daha 15 ton kadar var onları da yakın zamanda Türkiye'ye ulaştıracağız."

"Bu dayanışma bizi bu süreçte çok güçlendirdi"

Ekici, Büyükelçilikte açtıkları taziye defterini başta Cumhurbaşkanı Tokayev olmak üzere Başbakan Alihan İsmailov, Dışişleri Bakanı Muhtar Tileuberdi’nin imzaladığını anımsatarak, taziye defterini 3 günlüğüne açtıklarını ancak sonrasında da hem kamu görevlilerinden hem de vatandaşlardan çok sayıda ziyarete gelen olduğunu anlattı.

Taziyede bulunmak için gelen vatandaşların bazı davranışlarının kendisini ve Büyükelçilik çalışanlarını derinden etkilediğini aktaran Ekici, "Örneğin; küçük bir kız çocuğumuz kumbarasını getirmiş. Bir bey de kendisi ve eşinin alyansını bağış olarak bize vermek istediklerini söyledi. Böyle çok duygulandırıcı olaylar oldu." ifadesini kullandı.

Depremlerden sonra Kazakistan devleti ve halkının Türkiye için tek yürek olduğunu belirten Ekici, "Kazakistan'daki destek ve dayanışma bizi duygulandırdı." dedi.

Ekici, Kazakistan'ın bu zor günlerinde Türkiye’nin yanında olduğunu tüm kalpleriyle hissettiklerini belirterek, "Bu son 2 haftada telefonla, maille veya bizzat gelerek destekleyenler var. Keza sosyal medyadaki paylaşımlar da öyle. Bu dayanışma, bizi bu süreçte çok güçlendirdi." değerlendirmesinde bulundu.