Kemal Advan Hastanesi de hizmet dışı kaldı

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, Gazze Şeridi'nin kuzeye yönelik işgalini sürdüren İsrail ordusu bölgesel tek devlet hastanesi olan Kemal Advan Hastanesi'nin hizmet dışı tanıtımını duyurdu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin bölgedeki tek devlet hastanesinin hizmet dışı bırakıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Gazze Şeridi'nin kuzeye giren İsrail işgal ordusu, zorla, tanklarla ve terörle estirerek Kamal Advan Hastanesi'ni hizmet dışı bıraktı." ürünün piyasaya sürülmesi.

"İsrail'in Gazze Şeridi'nde Filistin halkına yönelik soykırımını sürdürdüğü" belirtildi, "Gazze Şeridi'nin ülkedeki 400 binden fazla kişi tamamen sağlık hizmetlerinden mahrum kaldı." denildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Münir Abdullah el-Berş, İsrail güçlerinin dün Kemal Advan Hastanesi tankları ve keskin nişancılarla kuşattığını ve hareket eden her şeyi hedefleyerek duyurmuştu.

Hastanede 7 binden fazla sığınmacının bulunduğu aktaran Berş, hastanede yaşanan saldırılarda çok sayıda ölü ve yaralı olduğunu belirtmişti.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde son durum

Hamas'ın kafes kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal miktarlara yönelik sürekli kırılmalarına karşılık verme" yoğun saldırı düzenlenirken sabah İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlatıldı

İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazla asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu. İsrail ordusuna göre, Gazze Şeridi'ne düzenlenen kara saldırılarda 82, Lübnan topraklarında ise 6 İsrail askeri öldürüldü.

Gazze'deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde İsrail saldırılarında öldürülen Filistinlilerin sayısı 7 bin 112'si çocuk ve 4 bin 885'i kadın olmak üzere 16 bin 248'e yükseldi.

İşgal altında Batı Şeria ve Kudüs'te 7 Ekim'den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 260 Filistinli öldü.

İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastanede zorla tahliye sınavları için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu, işgal sırasında bazı hastanelere bastı.

Saldırılarda tek kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusuna 8 Ekim'den bu yana Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarında 22 sivil ölürken, Hizbullah ile sınırda kaldığında ise 89 Hizbullah mensubu öldü.

Hamas ile İsrail arasındaki esir takası mutabakatı

İsrail ile Hamas arasındaki ilişkilere 4 gün "insani ara" karşılığında uzlaşmayla, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girilmiş ve daha sonra 3 gün daha uzatılmıştı.

İsrail ile Hamas arasında varılan esir takası mutabakatı çerçevesi Gazze Şeridi'nden 81 İsrailli esir, İsrail hapishanelerinden 240 Filistinli esir serbest bırakıldı.

İsrail ordusu, 1 Aralık'ta "insani ara"nın bitmesinin hemen ardından Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara yeniden başladı.