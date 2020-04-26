Kendimiz ettik kendimiz bulduk

ABD’li bilim insanı Thomas Lovejoy, “Bu pandemi, tabiata ısrarlı ve aşırı müdahalemiz ve çok büyük yasa dışı vahşi hayat ticaretinin bir sonucu” dedi.

ABD’li bilim insanı Thomas Lovejoy, Guardian gazetesine yaptığı açıklamada “Bu tabiatın intikamı değil, bunu kendi kendimize yaptık” dedi. Bbc’deki habere göre George Mason Üniversitesi’nde Çevre Profesörü Lovejoy’a göre uzmanlar, insanların tabiî hayata müdahalesi sonucu, her yıl iki ile dört virüsün ortaya çıktığını keşfediyor ve bunlardan herhangi biri pandemiye dönüşme riski getiriyor. 1980’lerde “biyolojik çeşitlilik” terimini bulan Lovejoy şunları söyledi, “Bu pandemi, tabiata ısrarlı ve aşırı müdahalemiz ve çok büyük yasa dışı vahşi hayat ticaretinin bir sonucu, özellikle de Güney Asya’daki ve Afrika’daki av hayvanları pazarlarının... Böyle bir şeyin yaşanmasının sadece zaman meselesi olduğu çok netti.” Amerikan Gelişim Merkezi’nin kısa süre önce yayımladığı raporda, Amerika’nın pandemilerle savaşmak için vahşi hayat ticaretini durdurması gerektiği yorumu yer alıyordu. Lovejoy’un sözleri, bu yoruma destek olarak geldi.

Hayvan pazarlarını ayırmak bile virüs riskini azaltır

Hayvan pazarları, vahşi hayvanların ya da çiftlikte yetişen canlı hayvanların satıldığı, aynı zamanda taze meyve, sebze ve balıkların da aynı ortamda tezgâhlarda sergilendiği, pek de hijyenik olmayan kalabalık satış yerleri… Afrika ve Asya’nın birçok yerinde kurulan pazarlar, yüz milyonlarca insana besin tedariği sağlıyor. Çin’in Vuhan şehrindeki hayvan pazarının, Covid-19 salgınının merkezi olduğu düşünülüyor. Lovejoy’a göre hayvan pazarlarında vahşi hayvanlarla çiftlik hayvanlarını ayırmak bile, virüslerin farklı türlere geçmesi riskini büyük oranda azaltır. Böylece virüslerin tutunacağı farklı türlerin sayısı azalmış olur. Ev hayvanları da çeşitli virüsler taşıyabilir, ancak hepsi bir arada olmazsa, vahşi hayat alanlarındaki hayvanlarda bulunan virüslerin ev hayvanlarına geçme ihtimali gerçekten çok düşer.

