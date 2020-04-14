Kerkük’teki operasyonda 23 IŞİD'li öldü

Kerkük'te terör örgütü IŞİD’e yönelik düzenlenen operasyonda IŞİD mensubu 23 kişinin öldüğü belirtildi.

Irak'ın Kerkük kentinde, Amerika öncülüğündeki koalisyon gücünün hava desteğiyle terör örgütü IŞİD'e yönelik düzenlenen operasyonda bir Irak askeri ve IŞİD mensubu 23 kişinin öldüğü belirtildi. Kerkük Operasyonlar Komutanı Said Harbiye, yaptığı açıklamada, IŞİD'li teröristlere yönelik Kerkük'ün güneyinde operasyon düzenlendiğini söyledi. Harbiye, Vadi eş-Şay köyü yakınlarında hafif silahlarla yaşanan çatışmalarda bir Irak askeri ile 23 IŞİD mensubunun öldüğünü ifade etti. Irak'ta Kerkük başta olmak üzere Musul, Enbar, Salahaddin ve Diyala vilayetlerinde son dönemde güvenlik güçlerini hedef alan saldırılarda artış dikkati çekiyor. Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı. Eski Başbakan Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de IŞİD'e karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu. Irak'ın IŞİD'ten temizlenmesinin üzerinden 2 yıl geçmesine rağmen örgütün söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerinde saldırıları sürüyor. AA

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