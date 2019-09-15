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15 EYLÜL 2019 PAZAR - YIL: 50

Keşmir’de kısıtlamalar devam ediyor

15 Eylül 2019, Pazar 16:04
Hindistan’da hükümetin, Cammu Keşmir’in bazı bölgelerinde kısıtlamaların kaldırıldığı yönündeki açıklamalarına rağmen okul ve marketlerin kapalı olduğu, toplu taşıma araçlarının çalışmadığı belirtildi.

Hint haber ajansı Press Trust of India’nın (PTI) haberine göre, Hindistan kontrolündeki Cammu Keşmir’in özel statüsünün 5 Ağustos’ta kaldırmasından bu yana geçen 41 günlük sürede bölge halkının hayatı ciddî şekilde etkilendi. Hint yetkililer, kısıtlamaların yer yer devam ettiği Cammu Keşmir’de çok sayıda okul ve marketin kapalı olduğunu bildirdi. Yetkililer, toplu taşıma araçlarının hizmet vermediğini, Keşmir Vadisi boyunca hassas bölgelerde yasa ve düzeni sağlamak için güvenlik güçlerinin konuşlandırıldığını ifade etti. Eyaletin bazı bölgelerinde kaldırıldığı belirtilen kısıtlamaların, yer yer devam ettiği kaydedilerek, özellikle Jamia Mescid ve Dargah Şerif gibi büyük camilerde kitlesel gösterilere sebep olacağı gerekçesiyle cuma namazı kılınmasına müsade edilmediği aktarıldı.

İnternet hizmetleri yeniden askıda

İnternet hizmetlerinin yeniden askıya alındığını ifade eden yetkililer, sabit telefon hatlarının çalıştığını, mobil telefon hatlarınınsa sadece Kupwara ve Handwara polis bölgelerinde hizmet verdiğini aktardı. Yeni Delhi yönetimi, geçen hafta bazı bölgelerde kısıtlamaların kaldırıldığını duyurmuştu. Hindistan İçişleri Bakanlığı sözcülüğünün Twitter hesabından yapılan açıklamada, Cammu Keşmir’deki kısıtlamaların hafifletildiği ve eyaletteki durumun normale döndüğü bildirilmişti. Hindistan merkezi hükümetinin atadığı Cammu Keşmir hükümetinin Enformasyon ve Halkla İlişkiler Dairesiden yapılan açıklamada da 5 Ağustos’tan itibaren uygulanan seyahat kısıtlamaları ile telefon hatları ve mobil iletişim şebekelerindeki kesintilerin kaldırıldığı açıklanmıştı.

AA

Etiketler: Keşmir, kısıtlama
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