"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
29 AĞUSTOS 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Keşmir de şartlar daha da kötüye gidiyor!

28 Ağustos 2019, Çarşamba 21:34
Hindistan'ın kontrolündeki Cammu Keşmir'in özel statüsüne son verilmesinin ardından güvenlik operasyonlarının ve sivillere yönelik baskıların arttığı bildirildi.

AB'den Keşmir'de siyasi çözüm çağrısı

Dünya Keşmir için harekete geçsin

Hindistan'da yayın yapan Scroll.in internet sitesindeki habere göre, Hint merkezi yönetiminin Anayasa'nın 5 Ağustos'ta Cammu Keşmir'e özel statü tanıyan 370. maddesini kaldırmasının ardından, Hint güvenlik güçleri olağanüstü asayiş önlemleriyle konut ve iş yerlerine yaptıkları baskınlar ve gerekçe gösterilmeyen gözaltılarla siviller üzerindeki baskıyı artırıyor.

Bölge halkının tanıklıklarına yer verilen haberde, güvenlik güçlerinin evlere düzenlediği baskınlarda kadın, erkek, çocuk veya yaşlı ayırt etmeksizin insanları darbettiği, camileri tahrip ettiği, protesto için kepenk indiren dükkan ve iş yerlerine zorla girerek mallara zarar verdiği ifade edildi.

Telefon ve internet hatları hala kesik

Kararın üzerinden üç hafta geçmesine rağmen, geçici tedbir olarak kesilen telefon ve internet hatları bazı bölgelerde hala açılmadı. Seyahat serbestisi üzerindeki kısıtlamalar da çoğu yerde devam ediyor.

Cammu Keşmir'in en kalabalık yerleşimleri olan güneyindeki Pulwama, kuzeyindeki Baramulla ve merkezdeki Buggam ile başkent Srinagar'da protesto amacıyla kepenk indiren dükkanlar hala kapalı bulunuyor.

Bölgede, başta bağımsızlık yanlısı Hürriyet Partisi mensupları olmak üzere, parlamento seçimlerine katılan tüm ana akım partilerin liderleri ve üyeleri hapsedildi.

Hint güvenlik güçleri, Cammu Keşmir'e özgü Kamu Güvenliği Yasası uyarınca, 5 Ağustos'tan bu yana yaklaşık 4 bin kişiyi gözaltına aldı.

Gece baskınları

Kimliklerinin açıklanmasını istemeyen görgü tanıkları, güvenlik güçlerinin köylere ve diğer yerleşimlere gece operasyonları düzenlediğini, önce camileri kuşatarak hoparlörden "uyarı" anonsu yapılmasını engellediklerini, ardından evlere baskınlar düzenleyip arama yapma bahanesiyle insanlara şiddet uyguladıklarını aktardı.

Evlerinde gözaltına alınan genç erkeklerin, yakınlardaki askeri üslere götürülüp gerekçe gösterilmeden alıkonuldukları ve şiddete uğradıkları da kaydedildi.

Öte yandan 200'e yakın özel aracın, Hint güvenlik güçlerince tahrip edildiği bildirildi.

Hindistan'ın Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırması

Hindistan, anayasanın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e özel statü getiren 370. maddesiyle özerkliğini tanıyan 35. maddenin "A" bendini 5 Ağustos'ta iptal ederek, bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmış, Cammu Keşmir'i iki birlik toprağına ayırmıştı.

İngiltere'den bağımsızlığın kazanıldığı 1947'den bu yana Cammu Keşmir, kendi yasalarını çıkarabilen ayrıcalıklı konumdaydı. Bu özel statü, yabancıların bölgeye yerleşmesine ve mülk edinmesine izin vermeyen vatandaşlık yasasını da içeriyordu.

Seçim kampanyası döneminde yaptığı konuşmalarda Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılacağına dair söz veren Hindistan Başbakanı Narendra Modi liderliğindeki milliyetçi Hindistan Halk Partisi (BJP) hükümeti, bağımsızlık sonrası bölgeye tanınan özerk yapıyı verdiği kararla ortadan kaldırarak, Cammu Keşmir'in ayrıcalıklı konumuna son vermişti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 1948'den itibaren aldığı kararlarda, Keşmir'in askerden arındırılması ve geleceğinin halkoyuyla belirlenmesi gerektiği belirtiliyor.

Hindistan yönetimi halk oylamasına sıcak bakmazken, Pakistan ise BMGK kararlarının uygulanmasını istiyor.

AA

Okunma Sayısı: 238
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İdlib âcil çözüm bekliyor

    Keşmir de şartlar daha da kötüye gidiyor!

    Lübnan'ın resmi haber ajansı: Lübnan ordusu İsrail İHA'sına ateş açtı

    Hakem Kurulu, memur ve memur emeklisinin 'zam' oranını belirledi

    Rusya'da 8 Ağustos'taki nükleer patlama reaktör kaynaklı mı?

    Barselona'da 'yankesicilik' alarmı!

    'Mutlu şehir' bu yıl üzüldü

    Ciğerlerimiz yanmaya devam ediyor: Antalya ve Muğla'daki yangınlarda son durum?

    Stromboli Yanardağı, Sicilya Adası'nı alarma geçirdi

    Osmanlı'nın ilk fethettiği Karacahisar Kalesi'nde kazıya başlandı

    Johnson anlaşmasız Brexit için parlamentoyu tatile çıkarmak istiyor

    AB'den İngiltere'ye Brexit baskısı

    Lavrov: ABD ve müttefikleri IŞİD ile ilgili çifte standart uyguluyor

    İsveç'te İslâm karşıtlığı yapan milletvekili partisinden ihraç edildi

    Sözleşmeli sağlık personeli yerleştirme sonuçları açıklandı

    Şule Yüksel Şenler vefat etti

    Harvard Üniversitesi'ni kazanan Filistinli öğrenci ABD'ye alınmadı

    RTÜK dizi ve film yapımcılarıyla şiddet sahnelerini görüşecek

    Ruhani'den eleştirilere cevap: Dünya ile konuşmalı ve ilişki halinde olmalıyız

    'Doğru şekilde tüketilen armut zayıflamaya yardımcı oluyor'

    En Çok Okunanlar

    Ahmet BATTAL

    Dini siyasete alet etmek
    Ahmet Cemil Çökren

    Yöneticimiz dindar mı olmalı?
    Süleyman KÖSMENE

    Kütüb-ü sabıkada müjdeli remizler
    Cevher İLHAN

    Yeni “Çekiç Güç”le…
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Faruk ÇAKIR

    Demokrasi yolunun engeli
    Risale-i Nur'dan

    Medeniyet-i sefihe gaflet perdesini kalınlaştırdı
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    M. Latif SALİHOĞLU

    Kur’ân’ın takdir ve tahsin ettiği lisân (4)
    Said YÜKSEKDAĞ

    Ölümü nasıl unutmayacağız?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.