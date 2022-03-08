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8 MART 2022 SALI - YIL: 53

'Kiev'de kalıyorum, saklanmıyorum, korkmuyorum'

08 Mart 2022, Salı 12:00
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, başkanlık ofisinden yaptığı konuşmada, "Kiev'de kalıyorum. Saklanmıyorum, kimseden korkmuyorum." ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, Rusya-Ukrayna savaşının başından bu yana ilk kez başkanlık ofisindeki masasının başından halka seslendi.

Yayımlanan 9 dakikalık videoda Zelenskiy, "Pazartesi gününün zor bir gün olduğunu söylerdik. Ülkemizde bir savaş var ve artık bizim için her gün pazartesi. Her günün her gecenin böyle olmasına alıştık. Mücadelemizin, savunmamızın 12. günündeyiz." ifadesini kullandı.

"Düşmanın hiçbir izi kalmayacak"

Zelenskiy, herkesin sahada savunmada olduğunu belirterek, "Herkes olması gereken yerde. Ben Kiev'deyim, ekibim de benimle." dedi.

Kendilerini ve ülkelerini "kahramanca" savunan herkese teşekkürlerini ileten Zelenskiy, "Düşmanımızın bombardımanlarla getirdiği nefretin şehirlerimizde kalmayacağını biliyoruz. Bunun hiçbir izi kalmayacak. Bu nefret bizim değil, bu nedenle düşmanın hiçbir izi kalmayacak. Her şeyi yeniden inşa edeceğiz. İşgalcilerin yok ettiği şehirleri, Rusya'daki herhangi bir şehirden daha iyi hale getireceğiz." diye konuştu.

"Müzakerelerde ısrarcıyız"

Zelenskiy, Rusya'nın "insani koridor" açma sözünü yerine getirmediğini ve sadece medyanın çekim yapması için belirli bir yeri açtığını öne sürerek, "Belarus'ta bugün görüşmelerin 3. turu yapıldı. Bunun üçüncü ve son tur olduğunu söylemek isterdim ama biz gerçekçiyiz. Bu nedenle de konuşacağız. İnsanlarımıza 'barış böyle gelir' diyecek bir yol bulana kadar müzakerelerde ısrarcıyız." ifadelerini kullandı.

Savaşta yaşamını yitiren 96 Ukraynalı için devlet ödülü verilmesine yönelik bir kararname imzaladığını aktaran Zelenskiy, "Şimdi tek bir şey söyleyeceğim. Kiev'de kalıyorum. Saklanmıyorum, kimseden korkmuyorum." mesajını verdi.

 

AA

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