Kiev'de patlama sesleri

Ukrayna'nın başkenti Kiev'in Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, Rus güçlerince şehre düzenlenen insansız hava aracı (İHA) saldırısı sonucu patlamalar meydana geldiğini bildirdi.

Kliçko, Telegram'dan yaptığı açıklamada, akşam Rus İHA saldırısı sonucunda Kiev'de patlamalar meydana geldiğini duyurdu. Solomyansk bölgesindeki 4 katlı binada yangın çıktığını kaydeden Kliçko, "Başkentin Solomyansk semtinde patlamalar ve yangın var. İHA enkazının muhtemel etkisidir." ifadesini kullandı. Saldırı ve patlamalar sırasında Ukrayna hava savunma sistemlerinin yoğun atış açtığı görüldü. AA

Okunma Sayısı: 112

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.