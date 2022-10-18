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18 EKİM 2022 SALI - YIL: 53

Kiev'de sabah saatlerinde tekrar patlamalar oldu - Zelenskiy: Ukrayna, işgalcilerin ateşi altında

18 Ekim 2022, Salı 13:46
Ukrayna'nın başkenti Kiev'de patlama seslerinin duyulduğu bildirildi.

Kiev Belediye Başkanı Vitaly Kliçko, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, başkentte bu sabah tekrar patlama seslerinin duyulduğunu belirtti.

Kliçko, "Kiev'de sabah saatlerinde tekrar patlamalar oldu. (Kiev'in) Desnyan bölgesinde kritik altyapı noktasında tüm hizmetler yerinde. Daha fazla ayrıntı sonra verilecek." ifadelerini kullandı.

Zelenskiy: Ukrayna, işgalcilerin ateşi altında

Bu arada Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, Rus kuvvetlerinin S-300 sisteminden fırlattıkları füzelerin, Mıkolayiv'de bir apartmana isabet ettiğini duyurdu.

Rusların yine Mıkolayiv'de bulunan Kestane Meydanı'nda yer alan çiçek pazarını da bombaladıklarını belirten Zelenskiy, "Ukrayna işgalcilerin ateşi altında. En iyi yaptıkları şeyi yapmaya devam ediyorlar, sivilleri korkutuyorlar ve öldürüyorlar." ifadelerini kullandı.

Mıkolayiv'deki saldırılarda bir kişinin öldüğünü kaydeden Zelenskiy, Rusya'nın "terör" devleti olduğunu savunarak, bu saldırılardan Rusya'yı sorumlu tuttuğunu söyledi.

Rus güçlerin ayrıca bugün Ukrayna'nın başkenti Kiev başta olmak üzere, Dnipro, Harkiv, Kriviy Rig ile Jitomir şehirlerine de saldırılar düzenlendiği belirtildi.

Kiev Belediye Başkanı'ndan "elektrik tasarrufu" çağrısı

Kiev Belediye Başkanı Vitaly Kliçko ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, saldırılar sonucu iki altyapı tesisinde hasar oluşması nedeniyle Kiev'in bazı bölgelerindeki evlerde su ve elektrik hizmetinin kısıtlı olarak sağlandığını belirtti.

Bazı evlerde su şebekesindeki basınçta azalma olduğunu aktaran Kliçko, "Tüm Kiev sakinlerini mümkün olduğu kadar elektrik tasarrufu yapmaya çağırıyorum. Klima, elektrikli su ısıtıcı, mikrodalga fırın gibi fazla elektrik tüketen aletleri açmayın." ifadesini kullandı.

Dün düzenlenen saldırıda ölenlerin sayısı 5'e yükseldi

Kliçko, dün, Kiev'e kamikaze insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlenen saldırıda hedef alınan apartmanın enkazından 1 kişinin daha cesedine ulaşıldığını bildirdi. Böylece dünkü saldırıda ölen sivillerin sayısı 5'e yükseldi.

AA

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