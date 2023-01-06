Kilauea Yanardağı'nda yeniden faaliyet gözlemlendi

ABD Jeolojik Araştırma Merkezine (USGS) göre, Hawaii eyaletindeki Kilauea Yanardağı'nın zirve kraterinde patlama meydana geldi.

Hawaii Yanardağ Gözlemevinin kamera görüntülerinde yanardağın zirvesindeki Halemaumau kraterinin içinde patlamanın başladığını gösteren parıltı tespit edildi. Kilauea Yanardağı'nın zirvesi Hawaii Yanardağlar Ulusal Parkı'nda yer alıyor, patlamanın olduğu bölgede yerleşim yeri bulunmuyor. Dünyanın en aktif yanardağlarından Kilauea'da, en son Eylül 2021'den bu yana 16 ay boyunca patlama gözlemlendi. Kilauea'da 1983'ten beri patlamalar oluyor. AA

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