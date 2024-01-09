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9 OCAK 2024 SALI - YIL: 54

Kilise ‘Gazze için’ ayağa kalktı

09 Ocak 2024, Salı 20:13
ABD Başkanı Joe Biden’in bir kilisede yaptığı konuşma, İsrail’in Gazze’deki saldırılarını protesto eden bir grup tarafından Gazze için “şimdi ateşkes” sloganlarıyla kesildi.

Güney Carolina’yı ziyaret eden ABD Başkanı Joe Biden’in bir kilisede yaptığı konuşma, İsrail’in Gazze’deki saldırılarını protesto eden bir grup tarafından Gazze için “şimdi ateşkes” sloganlarıyla kesildi. ABD Başkanı Biden, Güney Carolina’nın Charleston kentinde bulunan Mother Emanuel Ame Kilisesi’ndeki bir etkinlikte konuşma yaparken, salonda bulunan bazı göstericiler tarafından protesto edildi. Kilisede ayağa kalkarak Gazze’ye atfen “şimdi ateşkes” şeklinde slogan atan göstericiler, Biden’a “ateşkes için adım atması” çağrısında bulundu. Göstericilerden birinin, “Eğer burada kaybedilen hayatları önemsiyorsanız o zaman kayıpları onurlandırın ve Filistin’de ateşkes çağrısında bulunun.” şeklinde konuşması kameralara yansıdı. 

Kan sizin elinizde

Bir başka gösterici, “20 bin kişi hayatını kaybetti, onların kanı da sizin elinizde.” diye konuştu. 

Daha sonra görevlilerce dışarı çıkarılan göstericiler, bu sırada ateşkes çağrısıyla slogan atmaya devam etti. 

Göstericilerin dışarı çıkarılmasının ardından salonda kalanlar, Biden lehine “4 yıl daha” şeklinde tezahüratta bulunurken, Biden’ın protesto karşısındaki şaşkınlığı kameralara yansıdı.

AA

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  • Kağan Y

    9.1.2024 22:06:55

    İseviler ses veriyor. Devam ederlerse, beklenen ateşkes çok kolaylaşacaktır.

Risale-i Nur Külliyatı

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