Kiliselerden de Trump’ın planına büyük tepki

Kudüs’teki patrikler ve kilise liderleri, ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze halkının zorla yerinden edilmesi planına karşı çıkarak, insanî yardım çağrısında bulundu.

Bildiride, Gazze’deki trajediye dikkat çekilirken, insan haklarına yapılan saldırılar kınandı. Kudüs kiliseleri, insanlığı ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze halkının zorla yerinden edilmesi planına karşı durmaya çağırdı. Bildiride, Gazze’de tüm dünyanın gözü önünde cereyan eden trajedinin insanlık için bir vicdan meselesi, ahlakî ve dinî değerlere bir meydan okuma olduğu vurgulandı. Kitlesel olarak zorla yerinden edilme önerilerinin büyük bir tehlike arz ettiği, insan onuruna ve temel insan haklarına doğrudan bir saldırı olduğu belirtilen açıklamada, bunun “kategorik olarak reddedildiği” ifade edildi. AA

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