Kim Jong-un hakkında hangi iddia doğru?

Geçtiğimiz aylarda Çin’de ortaya çıkan ve bütün dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgını sebepli ölümler devam ediyor.

Çin’de yayın yapan HKSTV Hong Kong Televizyonu’nun müdür yardımcısı, Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un’un öldüğünü iddia etmişti. Güney Kore’ye kaçan Kuzey Korelilerin haber sitesi Daily NK, Kim’in bu toplantıdan sonra 12 Nisan’da ülkenin doğu kıyısındaki Hyangsan şehrinde kalp ameliyatı geçirdiğini ve Kumkant Dağı’ndaki villasında tedavi gördüğünü yazmıştı. Sitenin adı açıklanmayan bir kaynağa dayandırdığı haberde, aşırı kilolu olan ve çok sigara içen Kim’in Ağustos ayından beri kalp rahatsızlığı yaşadığı ve Paektu Dağı’na ziyaretlerinden sonra durumunun kötüleştiği öne sürüldü. Özellikle füze sistemleriyle sıkça gündeme gelen 36 yaşındaki genç lider Kim Jong-un’un hayatı da merak ediliyor. Japonya basını, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un “bitkisel hayatta olduğunu” iddia etti. Kore dostluk birliği başkanı Alejandro Cao deBenos, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un Sağlık durumunun kötü olduğu yönündeki haberleri reddetti.

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