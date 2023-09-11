'Kim Jong-un Rusya'yı ziyaret edecek'

Kremlin, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in davetiyle yakında Rusya'yı ziyaret edeceğini bildirdi.

Kremlin'den yapılan yazılı açıklamada, Kim'in Rusya'ya gerçekleştirmesi beklenen ziyaretine ilişkin bilgi verildi. Putin'in davetiyle Kim'in Rusya'ya resmi bir ziyaret yapacağı bilgisine yer verilen açıklamada, ziyaretin "gelecek birkaç gün içerisinde" gerçekleşeceği ifade edildi. Kim son olarak 2019'da Rusya'yı ziyaret ederek Vladivostok şehrinde Putin'le görüşmüştü. AA

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