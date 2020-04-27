Kim ortaya çıktı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un, ülkenin doğu kıyısında yeni bir turistik bölgenin inşaatında çalışan işçilere teşekkür ettiği bildirildi.

Güney Kore Birleşme Bakanı Kim Yeon-chul, başşehir Seul’da düzenlenen bir forumda yaptığı açıklamada, aldıkları istihbarata göre Kuzey Kore’yle ilgili herhangi “olağandışı bir durum” olmadığını ifade etti. Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in’in üst düzey dış politika danışmanı Moon Chung-in, CNN’e yaptığı açıklamada, “Hükümetimizin pozisyonu sabit. Kim Jong-un, hayatta ve iyi. 13 Nisan’dan bu yana Wonsan bölgesinde kalıyor. Şimdiye kadar herhangi bir şüpheli hareket tesbit edilmedi.” ifadesini kullanmıştı. Kuzey Kore lideri Kim hakkında son haftalarda sağlığının yerinde olmadığı veya öldüğü yönünde söylentiler ortaya atılmıştı. AA

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