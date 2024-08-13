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13 AĞUSTOS 2024 SALI - YIL: 55

Kimsemiz kalmadı, bu savaşı durdurun

13 Ağustos 2024, Salı 19:54
İsrail’in Gazze’deki okul katliamının tanığı Filistinli kız, başta Arap ülkeleri olmak üzere tüm dünyaya çağrı yaparak, “Kimsemiz kalmadı, yeter bu savaşı durdurun” dedi.

İsrail ordusunun 10 Ağustos’ta Gazze kentindeki Et-Tabiin Okuluna sabah namazı vaktinde düzenlediği saldırıda babası ve ağabeyi dahil pek çok akrabasını kaybeden Meram el-Cuğburi, “Kimsemiz kalmadı.” diyerek başta Arap ülkeleri olmak üzere tüm dünyaya “savaşı durdurmaları” çağrısı yaptı. İsrail, cumartesi günü Gazze kentinin doğusundaki Derec Mahallesi’nde yerinden edilmiş binlerce sivilin sığındığı Tabiin Okulu’nda benzeri görülmemiş bir katliama imza attı. Savaş uçaklarından atılan bombalar büyük bir yangına neden olurken cesetlerin çoğunun kol, bacak ve başlarının bedenlerinden ayrıldığı, bazılarının ise yanarak tamamen kömürleştiği görüldü. 

3 ailenin cesetleri yok

Sivil savunma ekipleri ile bölge halkının, yıkımın ortasında parça parça haldeki uzuvları toplamaya çalıştığı “korkunç” görüntüler kameralara yansıdı. Sosyal medyada yayınlanan bütünlüğünü yitirmiş ceset parçalarının, plastik poşetlerde toplandığı ve yaklaşık 70 kilogramlık her bir poşetin bir kişiye ait cenaze olarak sınıflandırıldığı görüntüler ise Filistinlilerin maruz kaldığı şiddet ve vahşetin ulaştığı seviyeyi gözler önüne serdi. Gazze’deki hükümetin medya ofisinden dün yapılan açıklamada, cumartesi günkü saldırıda bombardımanın şiddeti nedeniyle 3 ailenin cesetlerine dahi ulaşılamadığı belirtildi.

Bizden ne istediler?

Dünyanın kanını donduran, insanların izlemekte dahi zorlandığı okul katliamının tanığı Filistinli kız çocuğu Meram el-Cuğburi, yaşadığı dehşeti gözyaşları içinde anlattı. Annesinin seccade aradığı için namaza geç kaldığını, saldırının çok ani olduğunu ve aşağıya indiklerinde okulun içindeki mescidin tamamen alev aldığını gördüklerini söyleyen Meram, şöyle konuştu: “Babam, ağabeyim ve amcam şehit oldu. Kuzenimin kolları ve bacakları koptu. El-Ehli Baptist Hastanesi’ne götürdüler ve orada can verdi. Kardeşimin iki bacağı koptu, ‘yoruldum daha dayanamıyorum’ diyor. Okulda güven içinde yaşıyorduk, kimseye zararımız yoktu, bizden ne istediler.” 

ARAP ÜLKELERİNE SİTEM

Yaşadığı boşluğun büyüklüğünü sitem dolu sözlerle dile getiren Filistinli kız, şunları söyledi: “Okulda düzenlenen Kur’an-ı Kerim ezber yarışması için bana ezber yaparsam 100 şekel vereceğini söylemişti, ama şimdi babam yok. Dayanağımız kalmadı, kimsemiz kalmadı. Ne para istiyoruz ne de başka bir şey, bize kaybettiklerimizi geri verin yeter.” Filistinli kız, Arap ülkelerine sitemini ise şu sözlerle dile getirdi: “Bize yardım göndereceklerini söylüyorlar. Biz onların yardımını istemiyoruz, bu savaşı durdursunlar yeter. Vallahi bir şey istemiyoruz, ne yiyecek ne içecek hiç bir şey. Kimsemiz kalmadı, yeter artık bu savaşı durdurun.”

AA

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  • Hüseyin İlhan

    13.8.2024 21:35:49

    Ya rabbim şu mağdur ve mazlum kardeşlerimizi katledenleri,katillerine her türlü destek verenleri,suret-i haktan görünüp esasen katilin dostu ve ödülü namlı riyakar ve sahtekarları,milletine boykot tavsiye edrken kendileri ve ahbaplarınca cani,katillere malzeme satan maddiyat meftunu,masumun düşmanı vicdansızları kahru perişan eyle ,kahru perişan eyle,kahru perişan eyle yarab. Bu kardeşelrimize duadan gayrı yapabileceğimiz ne varsa onları yapmayıda bizlere nasip eyle ALLAHIM.

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