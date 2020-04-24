"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
25 NİSAN 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

'Kinayeli bir soru soruyordum'

24 Nisan 2020, Cuma 23:00
ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı "vücuda dezenfektan enjekte edilmesi" önerisini, "Ne olacağını görmek için muhabirlere, kinayeli bir soru soruyordum." sözleriyle açıkladı.

Trump’tan çılgın teklif

Trump, Oval Ofis'te 484 milyar dolarlık ek bütçe için düzenlenen imza töreninde, dün yaptığı ve ülke kamuoyunda tepki çeken, "Dezenfektanları vücuda enjekte edeceğimiz bir yol var mıdır? Belki de içimizde bir çeşit temizlik yapabiliriz." açıklamasına ilişkin soruyu yanıtladı.

Soruyu soran gazeteciye dönen Trump, söz konusu açıklamasına ilişkin "Ne olacağını görmek için sizin gibi muhabirlere, kinayeli bir soru soruyordum." dedi.

Trump, bu konudaki soruların tekrarlanması üzerine "Dezenfektanın ellerde çok işe yaradığını düşünüyorum. Bunun etkileri laboratuvarda test ediliyor." ifadesini kullandı.

Güneş ışınlarının, virüs üzerinde öldürücü bir etkisi bulunduğunu kaydeden Trump, "bu ışınların vücuda bir şekilde enjekte edilmesinin tedavi yöntemi olarak kullanılabileceği" tezini tekrarladı.

Trump muhabirin, "Halka dezenfektan enjektesini öneriyor musunuz?" sorusuna ise, "Tabii ki hayır. Düşmanca davranan bir grup vardı. Tıpkı senin gibi yalan haberler yapan insanlar. Onlara kinaye yaptım." cevabını verdi.

Bunun üzerine soruları soran iki muhabir de dünkü basın toplantısının yapıldığı salonda bulunmadıklarını söyledi.

ABD'li dezenfektan şirketlerinden uyarı

Trump'ın dünkü açıklamasının ABD kamuoyunda ses getirmesinin ardından, ülkenin önemli şirketleri, halkı "dezenfektanı kendilerine enjekte etmemeleri" konusunda uyardı.

ABD'nin en büyük dezenfektan ürünlerinden Lysol ve Dettol'ü bünyesinde barından RB adlı şirketten yapılan açıklamada, Trump'ın dünkü sözlerinin ardından dezenfektan enjektesine ilişkin çok sayıda soru geldiği aktarıldı.

Açıklamada, şunlara dikkat çekildi:

"Sağlık ve hijyen ürünleri konusunda bir dünya lideri olarak, hiçbir koşul altında dezenfektan ürünlerimizin insan vücuduna enjeksiyon, yeme ya da herhangi bir yolla girmemesi gerektiğini açıkça belirtmek istiyoruz. Tüm dezenfektan ve hijyen ürünlerimiz, kullanma talimatında yer aldığı haliyle amacına uygun şekilde kullanılmalıdır."

Amerikan Kimya Konseyince yapılan yazılı açıklamada, "Hiçbir dezenfektan, Kovid-19 gibi hiçbir enfeksiyon tedavisi için vücuda enjekte edilmemelidir. Bu tarz bir eylem, vücutta ciddi zararlara yol açabilir ve ölümcül olabilir." uyarısında bulunuldu.

Trump'ın gündem olan açıklaması

ABD Başkanı Trump, Kovid-19'la Mücadele Görev Gücünün dün Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, "Federal araştırmaların sonucunda, virüsün daha soğuk ve kuru ortamlarda daha iyi yaşadığı, daha sıcak ve nemli ortamlarda ise çok tutunamadığı görüldü." bilgisini paylaşmıştı.

Trump, toplantıda, "Ultroviyole ya da çok güçlü bir ışını vücuda aldığımızı düşünelim. Bu deri yoluyla ya da başka bir yolla olabilir. Bunu test edebilirsiniz. Peki dezenfektanları vücuda enjekte edeceğimiz bir yol var mıdır? Belki de içimizde bir çeşit temizlik yapabiliriz. Biliyorsunuz; virüs ciğerlere iniyor. Buna bir bakmak ilginç olabilir." ifadesini kullanmış ve salondaki bilim insanlarına bu konuda araştırma yapmaları önerisinde bulunmuştu.

AA

Okunma Sayısı: 487
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    ABD'deki 346 Türk vatandaşı Türkiye'ye getirildi

    ABD'de koronavirüs salgınında ölü sayısı 52 bine yaklaştı

    Bakan Kurum'dan kentsel dönüşüm açıklaması

    Birkaç hafta sonra yasaklar gevşeyebilir

    Kudüs işgaline şimdi de virüs bahanesi

    'İyileşenlerin koronavirüse yeniden yakalanmayacağına dair delil yok'

    Avrupa ülkelerinden Libya'da ateşkes çağrısı

    UNICEF: Kovid-19 yeni salgınlara zemin hazırlayabilir

    'İran bölgede gerilimi başlatan taraf olmayacak'

    Bir askerimiz şehit oldu

    Yeşilova Belediye Başkanı'na yapılan saldırıyla ilgili 3 kişi tutuklandı

    İzlanda'da son 24 saatte yeni koronavirüs vakasına rastlanmadı

    ABD'nin üç eyaletinde kısıtlamalar gevşetildi

    Afganistan'da 250 Taliban üyesi serbest bırakıldı

    Rize-Trabzon arasındaki alternatif yollar molozla kapatıldı

    Karantinadaki vatandaş sayısı açıklandı

    Kovid-19'un yeni bir semptomu daha bulundu

    65 yaş üstüne sokağa çıkma izni gelebilir

    Dışişleri Bakanlığı, yurt dışından getirilen vatandaşların sayısını açıkladı

    İslâm’ın değerleri dünya gündeminde

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    1920’den 2020’ye
    Genel

    İslâm’ın değerleri dünya gündeminde
    Risale-i Nur'dan

    Ramazanda “hapis hayatı”
    Genel

    Yeterli ıslah çalışması yok
    Ahmet BATTAL

    Bayram, bayrak ve şimşir tarak
    Nurenda Yaşar Coşkun

    Bir yolculuktur salâvat
    H. Muharrem OKUR

    İslâm tarihinde hiç yaşanmayan olaylar ve e-gazete hizmeti
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Kovid-19'un yeni bir semptomu daha bulundu
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.