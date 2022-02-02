"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 ŞUBAT 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Kirby: Romanya, Almanya ve Polonya'ya 3000 asker sevk edeceğiz

02 Şubat 2022, Çarşamba 20:25
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Romanya'ya 1000, Almanya ve Polonya'ya da 2 bin olmak üzere toplam 3 bin askeri, Rusya'ya karşı caydırıcılık amacıyla sevk edeceklerini bildirdi.

Pentagon'da basın toplantısı düzenleyen Kirby, şu anda Almanya'da konuşlu 1000 askeri Romanya'ya kaydıracaklarını duyurdu.

Kirby, bu sevkiyat ile Romanya'daki ABD asker sayısının 1900'e çıkacağını belirtti.

Bu askerlerin Romanya'nın daveti üzerine görevlendirileceğini ifade eden Kirby, bunun, hızlı hareket etmek üzere tasarlanmış bir birlik olduğunu ve ilerleyen günlerde Romanya'ya intikal edeceğini söyledi.

Kirby, ayrıca ABD'den 18. ve 82. Hava İndirme tümenlerinden 2 bin askerin Almanya ve Polonya'ya sevk edileceğini kaydetti.

Bu birliklerin bölgede ortaya çıkabilecek muhtemel durumlara müdahale etmek üzere NATO ülkelerine destek vereceğini dile getiren Kirby, "Bir konuda çok net olmak istiyorum. Bunlar kalıcı manevralar değil. Mevcut güvenlik ortamında olabilecek ihtiyaçlara cevap vermek için tasarlandı. Üstelik bu güçler Ukrayna'da savaşmayacak. NATO müttefiklerimizin savunmasını sağlayacak." dedi.

Ayrıca Kirby, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un NATO komutası altında Romanya'ya kuvvet konuşlandırmayı planladığına dair açıklamasını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Gelişmeleri yakından takip edeceklerini vurgulayan Kirby, bölgedeki kuvvet dengesini ve Avrupa'daki durumu gözden geçirmeye devam edeceklerini ifade etti.

NATO'nun, ABD'nin tek taraflı askeri sevkiyatlarını veto edebileceğine dair iddialara yanıt veren Kirby, "NATO'nun bir örgüt olarak ABD birliklerinin konuşlandırılması üzerinde veto yetkisi yoktur." dedi.

Sözcü, gönderilecek bu kuvvetin daha önce NATO Mukabele Gücü'nün aktif hale getirilmesi halinde sevk edilmek üzere teyakkuza geçirilen 8 bin 500 askerden farklı olduğuna dikkati çekti.

Caydırıcılık ve savunmaya yönelik geniş bir yaklaşım benimsemelerinin şaşırtıcı olmaması gerektiğine işaret eden Kirby, İspanya, Danimarka, Hollanda ve İngiltere'nin NATO'nun doğu kanadını güçlendirmek için ek kuvvetler konuşlandırma konusundaki değerlendirmelerini memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

 "Putin, gerginliği azaltmaya yönelik herhangi bir ilgi ya da istek belirtisi göstermiyor"

Kirby, söz konusu ülkelere asker göndermelerinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve tüm dünyaya NATO'nun ABD için önemli olduğunu göstereceğini belirterek, "Neden şimdi asker göndermeye karar verdiğimize gelince, Sayın Putin son 24 saatte ordusunun saldırma kapasitesini daha da artırdı. Putin, gerginliği azaltmaya yönelik herhangi bir ilgi ya da istek belirtisi göstermiyor." ifadelerini kullandı.

Putin'in Ukrayna'yı işgal etme konusunda kararını verip vermediğini henüz bilmediklerine işaret eden Kirby, gerekirse NATO ülkeleri ile danışarak bölgeye daha çok asker gönderebileceklerini kaydetti.

Kirby, Estonya'daki F-15'lerin durumunda da bir değişiklik olmayacağını söyledi.

Fort Bragg'dan sevk edilecek 2 bin askerin çoğunluğunun Polonya'ya gideceğini aktaran Kirby, Florida Ulusal Muhafız üyelerinin hala Ukrayna'da bulunduğunu, danışmanlık ve eğitim desteği sağladığını ve bu konuda bir değişiklik olmadığını sözlerine ekledi.

AA

Okunma Sayısı: 182
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Belçika, elektrikte KDV’yi düşürecek

    KDV alınmaması teklifi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi

    Gine Bissau'daki darbe girişimine ilişkin son durum?

    'Molnupiravir etken maddeli ilacın kullanımı gelecek hafta başlayacak'

    Kirby: Romanya, Almanya ve Polonya'ya 3000 asker sevk edeceğiz

    Son 24 saatteki vaka sayısı 110 bini aştı

    Erdoğan, Zelenskiy ile görüşecek

    'Kış Kartalı Harekatı'nın detayları belli oldu

    İstanbul Valisi'nden kuvvetli sağanak ve kar uyarısı

    Rus donanmasına ait gemiler Çanakkale Boğazı'ndan geçti

    Regaip Kandili yarın idrak edilecek

    AİHM'e başvuru süresi 4 aya indi

    Lavrov, Batı ülkelerine AGİT ile ilgili mektup yazdı

    Ukrayna'dan Rusya'ya çağrı: Askerlerini sınırdan çek

    Trol çetesi panikte

    Gine Bissau'da darbe girişimi: Hükümet, durumu kontrol altına aldı

    Pahalılık halkı bunaltıyor

    Aile hekimleri Şubat’ta 2, Mart’ta 3 gün iş bırakıyor

    Polonya: Ukrayna'ya destek vermeye hazırız

    Adalet istedim

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Terör propagandası ve örnek bir karar
    Genel

    Trol çetesi panikte
    Süleyman KÖSMENE

    Muhteşem Üç Aylar’a girdik
    Ahmet BATTAL

    Bakan yiyen ve yenilen
    Risale-i Nur'dan

    Şuhur-u Selâsenizi ruh u canımızla tebrik ederiz
    Feyzullah ERGÜN

    Amerika’dan gelen düşündürücü mektup
    Cevher İLHAN

    “Haysiyet cellâtlığı, itibar suikastı” ikrarı…
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Ali FERŞADOĞLU

    Çocuklarımızı ya biz eğiteceğiz ya sosyal medya!
    M. Latif SALİHOĞLU

    Vasat yol arayışı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.