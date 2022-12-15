Kırgızistan’da grip salgını

Kırgızistan’da gribal enfeksiyon vakalarının artması nedeniyle ülke genelinde 172 okulda uzaktan eğitime geçildi.

Eğitim Bakanlığı yüz yüze eğitimin devam ettiği okullarda grip salgını nedeniyle önlemlerin artırılması talimatı verdi. Kırgızistan’da Bişkek Belediyesi Eğitim Müdürlüğü yetkililerince 50 okulda yapılan denetimler sonucunda, grip nedeniyle yüzde 20 oranında devamsızlık görülen 8 okulda eğitime ara verildi. Kırgızistan Sağlık Bakanlığı, okul idarelerine, grip vakalarındaki artış nedeniyle kültürel ve sportif etkinliklerin yapılmamasını önerdi. Eğitim Bakanlığı da yüz yüze eğitimin devam ettiği okullarda grip salgını nedeniyle önlemlerin artırılması talimatı verdi. Uzaktan eğitime geçen okul sayısı 172’ye çıktı Eğitim Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, gribal enfeksiyon vakalarının artması nedeniyle ülke genelinde 172 okulda uzaktan eğitime geçildiği bildirildi. Açıklamada, kreş, ana okul ve diğer okullarla ilgili karantina kararının yarın alınacağı belirtildi.

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