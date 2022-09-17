Kırgızistan ile Tacikistan sınırında tehlikeli saatler: 81 Kırgız yaralandı

Kırgızistan ile Tacikistan sınırında iki ülke muhafızları arasında silahlı çatışmanın yeniden başladığı ve çatışmada Kırgız tarafında 81 kişinin yaralandığı bildirildi.

Kırgızistan ile Tacikistan arasında çatışma: 24 kişi öldü

Kırgızistan Milli Güvenlik Devlet Komitesinden yapılan açıklamada, Kırgızistan-Tacikistan sınırında çatışmanın sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, Tacik tarafının Kırgızistan'ın sınır köyleri Kulundu, Maksat ve Janı-Jer yerleşim birimlerini ateş altına aldığı ifade edildi.

Sağlık Bakanlığı Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölgedeki hastanelerde Kırgız tarafından 81 yaralının bulunduğu kaydedildi.

Bu arada diplomatik kaynaklar, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev ile Tacikistan Dışişleri Bakanı Siraciddin Muhriddin'in sınırdaki durumu görüştüğünü ve sınırda ortaya çıkan sorunların münhasıran siyasi ve diplomatik yollarla çözülmesi gereğinin vurgulandığını bildirdi.

Tahliye çalışmaları başladı

Kırgızistan Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin Batken bölgesinde "tehlikeli" yerleşim birimlerden tahliyelerin başladığı bildirildi.

Açıklamada, bakanlığın yerel sivil koruma komisyonu ile iş birliğinde Batken'de birkaç geçici barınma merkezi açtığı ifade edildi.

Bölgedeki Ak-Say, Samarkandek, Ak-tatır köy sakinlerinin Ravat köyüne tahliye edildiği belirtilen açıklamada, Janı Jer, Arka, Dostuk, Sentralnıy ile Jaştık köy sakinlerinin yüzde 70-80'inin bölgeden kendi imkanlarıyla uzaklaştığı aktarıldı.

Tacik tarafa nota verildi

Öte yandan, Kırgızistan Dışişleri Bakanlığı, yasa dışı ve yıkıcı eylemlerine ilişkin Tacik tarafına protesto notası verdi.

Kırgızistan ve Tacikistan sınır muhafızları arasında önceki gün yaşanan çatışmada Kırgız tarafında 1'i asker 2 kişi yaralanmıştı.

Kırgız tarafı karşılık verdi

Milli Güvenlik Devlet Komitesi Sınır Birliği Hizmetleri Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Batken bölgesindeki Kırgız-Tacik sınırındaki silahlı çatışma sırasında, Kırgızistan Sınır Birliği Hizmetlerinin, Tacikistan'ın Lyakkan ve Bogdari sınır karakollarına ateş açtığı ve önemli miktarda ağır teçhizatı imha ettiği bildirildi.

Batken bölgesindeki çatışmaların aralıksız ve şiddetli sürdüğü belirtilen açıklamada, karşı tarafı ateşkese zorlamak için modern silah ve teçhizat kullanıldığı kaydedildi.

Kırgız basınında, Tacik tarafından fırlatılan roketlerden birinin Batken şehir merkezine isabet ettiği aktarıldı.

Yerel saat 16.00'da ateşkes konusunda anlaşmaya varıldı

Kırgızistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi Başkanı Kamçıbek Taşiyev ve Tacik mevkidaşı Saymumin Yatimov'un görüşmesi sonucunda sınırda ateşkes konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Ateşkes konusunda anlaşmaya varılmasının ardından sınırda silah seslerin belirli aralıklarla gece yarısına kadar sürdüğü ifade edildi.

Kırgız ve Tacik liderleri Semerkant'ta bir araya geldi

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ile Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Liderler Zirvesi'nin yapıldığı Özbekistan'ın Semerkant kentinde görüştüğü bildirildi.

Kırgızistan Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamada, iki ülke liderinin, ilgili kurumlarına, sınırdaki temas hattından güçlerini çekmeleri talimatını vermeyi kabul ettiği, sınırdaki çatışmanın nedenini araştıracak komisyonun kurulacağı ifade edildi.

Caparov, Güvenlik Konseyi topladı

ŞİÖ Liderler Zirvesi'nin ardından ülkesine dönen Caparov, Batken bölgesinde devlet sınırındaki duruma ilişkin Güvenlik Konseyi üyeleri ile toplantı yaptı.

Toplantıda, Kırgız-Tacik sınırında mevcut durumun daha da tırmanmaması ve gerginliğin azaltılması için alınacak tedbirlerin konuşulduğu ifade edildi.

Caparov'un, ilgili kurumlara, sınır bölgelerindeki sakinlerin güvenliğini sağlamak için tüm önlemleri almanın yanı sıra, yaralı ve tahliye edilen Kırgızistan vatandaşlarına gerekli tüm yardımı sağlama talimatı verdiği kaydedildi.

"Çok sayıda kaybımız var"

Kırgızistan KABAR Ajansı'nın haberine göre, sınır bölgesinde bulunan Kırgızistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi Başkanı Kamçıbek Taşiyev, Kırgızistan tarafında çok sayıda can kaybının bulunduğunu, tespit çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Halkı provokasyonlara boyun eğmemeye ve sadece resmi bilgi kaynaklarına güvenmeye çağıran Taşiyev, bölgedeki iki Kırgız köyün karşı tarafın kontrolünde olduğuna işaret ederek, şunları aktardı:

“Tacik tarafı birkaç köyü ele geçirmeye çalıştı, evleri yaktı, hatta şehirlere bile yaklaştı. Karşı tarafta da evler yandı. Neden köylerimize geldiler? Çünkü sınıra çok yakınlar. Şu anda bu sorunu çözme sürecindeyiz. Şimdi iki köy daha kaldı, onları geri alıp yeniden inşa edeceğiz”.

Kırgızistan Milli Güvenlik Devlet Komitesi'nin açıklamasında ise Tacik askerlerinin çatışma sırasında bölgedeki okulları, dükkanları, sağlık ocakları ve evleri hedef aldığı savunuldu.

Sınır bölgesinden yaklaşık 136 bin kişi tahliye edildi

Kırgızistan Acil Durumlar Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, çatışmanın yaşandığı sınır bölgesinden 136 bin civarında kişinin güvenli yerlere tahliye edildiği bildirildi.

Bişkek ve Oş şehirlerinde insani yardım kampanyaların başlatıldığı, Sağlık Bakanlığı ile bazı ulusal ve uluslararası sivil toplum kuruluşlarının halka yardım sağladığı kaydedildi.

Kırgızistan-Tacikistan sınırında iki ülke muhafız askerleri arasındaki silahlı çatışma bu sabah başlamıştı.

İki ülke arasındaki sınır anlaşmazlığı yüzünden bölgede arazi, tarımsal sulama, hayvan otlatma, kaçakçılık, ortak yol kullanımı ve sınırdan izinsiz geçişler gibi nedenlerle gerginlikler yaşanıyor.

Kırgızistan, 21 Mayıs 2021'den itibaren sınır sorunu çözülene kadar Tacikistan ile gümrük kapılarını kapatmıştı.