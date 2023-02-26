Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Kırım’ı geri alarak barışı yeniden sağlayacaklarını kaydetti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Rusya’nın 9 yıl önce Kırım'ın ilhak sürecini başlatmasıyla ilgili paylaşımda bulundu. Volodimir Zelenskiy, "Rus saldırganlığı 9 sene önce Kırım’dan başladı. Kırım’ı geri alarak barışı yeniden tesis edeceğiz. Bu bizim toprağımız. Bizim insanlarımız. Ukrayna bayrağını Ukrayna’nın her köşesine geri getireceğiz. Kırım özgür olacak." ifadelerini kullandı. AA

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