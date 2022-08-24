Kırım Tatarları kurban edilmesin

Kırım Tatar Türk halkının lideri ve Ukrayna milletvekili Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, “Putin ile anlaşarak Kırım’ın Rusya’ya verilmesi” önerisinin, Kırım Tatarlarını Putin’e kurban etmek anlamına geldiğini söyleyerek, “insanlığın yüz karası olan Putinizmin eninde sonunda yeryüzünden silineceğinden eminiz.” ifadelerini kullandı.

Kırımoğlu, Ukrayna’nın başkenti Kiev’de, yaklaşık 60 ülke ve uluslararası örgütten liderler ve üst düzey yetkililerin çevrim içi katılımıyla gerçekleştirilen Kırım Platformu 2. Zirvesi’nde konuşma yaptı. Son zamanlarda bazı siyasetçilerin “Putin ile anlaşarak ona Kırım’ı vermek gerekiyor” fikrini ortaya attığını anımsatan Kırımoğlu, “Bizim halkımız ve aslında tüm Ukrayna halkı için bu gibi teklifler, Kırım’ın yerli halkını Putin’e kurban etmek, uluslararası kanunlardan tamamen vazgeçmek ve güçlü olan haydutların isteklerini kabul etmek anlamına gelmektedir. Ama ümit ederiz ki böyle bir tutum medeni dünyada asla hakim olmayacaktır.” ifadesini kullandı. AA

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