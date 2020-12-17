Kışa dönen ‘Arap Baharı’nın 10. yılı

Tunus’ta 17 Aralık’ta kendini yakan Muhammed Buazizi’nin bedeninden ateş alan ‘Arap Baharı’ kavurucu 10 yaz ve dondurucu 10 kıştan geçti.

Süreç mücadelenin nasıl verilemeyeceğine dair kitaplar dolusu dersler bıraktı, ama slogandaki üç hedeften geriye kalan kâbus ve hayal kırıklığı. Milyonlarca insan evsiz kaldı BBC Türkçe’nin haberine göre, Büyük Orta Doğu demokrasi hayallerine kavuşamazken, 10 yıl içinde milyonlarca insanın evsiz bırakıldığı, gazetecilerin daha çok hapsedildiği, işsizliğin kronikleştiği, yoksulluğun arttığı, gösterilerde öne çıkmalarına karşın kadının statüsünün gerilediği bir tablo oluştu. İsyan korku duvarlarını yıktı ama alternatifsizlik ya da öne çıkan alternatifin eskiyi aratan icraatları yüzünden statüko bütün despotik formlarıyla geri döndü. Korkuyu yıkan cesaret statükoya mazeretler sunan yeni korkular üretti. Göstergeler iç karartıcı. Bütün bu tablo içinde Tunus’ta iktidarın kansız el değiştirmesi sayesinde göreceli bir başarı hikâyesi teselli olarak bir kenarda duruyor.

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