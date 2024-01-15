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15 OCAK 2024 PAZARTESİ - YIL: 54

Kızıldeniz'de gerilimi yükseltmeyin

15 Ocak 2024, Pazartesi 15:43
Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, ABD ve İngiltere'nin Yemen'de Husilere yönelik hava saldırılarının ardından, Kızıldeniz'de gerilimi yükseltecek adımlardan kaçınılması uyarısında bulundu.

Bakan Vang, Mısır'ı ziyaretinde mevkidaşı Samih Şukri ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Kızıldeniz'deki gerilim ve Gazze'deki krize ilişkin değerlendirmede bulundu.

Çin'in, Yemen'deki Husilerin Kızıldeniz'de seyreden ticari gemilere yönelik artan saldırılarından endişe duyduğunu ifade eden Vang, bölgedeki gerilimin İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de yaşanan krizin "yayılma etkisi" olduğuna dikkati çekti.

Vang, Kızıldeniz'de seyrüsefer güvenliği için ABD öncülüğünde oluşturulan koalisyonun, bölgede gerilimi yükseltecek, güvenlik risklerini artıracak adımlardan kaçınması gerektiğini vurguladı.

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin Yemen'de güç kullanılması için herhangi bir ülkeye yetki vermediğini hatırlatan Vang, "Kızıldeniz'deki su yollarının güvenliği tüm taraflarca hukuka uygun şekilde korunmalı, Yemen dahil kıyıdaş ülkelerin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmelidir." dedi.

Kızıldeniz'deki gerilim, Gazze'deki krizin "yayılma etkisi"

Vang, Kızıldeniz'deki gerilimin, Gazze'de yaşanan krizin açık bir "yayılma etkisi" olduğuna işaret ederek "Uluslararası toplum acil harekete geçerek Gazze'de ateşkes sağlanmasına ve sivillerin korunmasına yönelik çabalara öncelik vermeli." ifadesini kullandı.

Filistin sorununun çözümünün, Filistin halkına 76 yıldır mahrum bırakıldıkları ulusal haklarının iadesiyle mümkün olduğunun altını çizen Vang, "Filistin halkı en kısa zamanda adalete kavuşmalı. Filistin sorununda hakça bir çözümün tek yolu, 1967 sınırların temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, tam egemenliğe sahip bir Filistin devletinin kurulmasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Vang, ülkesinin, Filistin sorununun çözümü için BM öncülüğünde bir uluslararası barış konferansı toplanması çağrısını yineledi.

AA

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