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17 KASIM 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

Kızılhaç: Rusların çekildiği Herson'da tablo ağır

17 Kasım 2022, Perşembe 12:33
Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), Rusya'ya karşı savaşın devam ettiği Ukrayna'da, Rus güçlerin çekilmesinden sonra tekrar Ukrayna ordusunun kontrolüne geçen Herson kenti ve civarındaki insanların ağır şartlarla karşı karşıya olduğunu bildirdi.

Herson'da binlerce kişi insani yardım bekliyor

 

ICRC'den yapılan yazılı açıklamaya göre, ICRC, Herson'a sağlık personeli ekibi ve su mühendisleri ile patlayıcı mühimmat ve mayınlarla ilgili riskler konusunda uzmanlar gönderdi.

Herson ve bölgesine yardım ulaştıran ICRC heyeti, oradaki insani durumu da değerlendirdi.

Ukrayna'daki ICRC heyetinin lideri Stephan Sakalian, "Herson'da çok büyük ihtiyaçlar var. Ayrıca burada çok zor koşullarla karşı karşıya kalan insanlar, gönüllüler ve sağlık personelinde inanılmaz bir direnç gördük." ifadesini kullandı.

ICRC, Rus güçlerin çekilmesinin ardından ağır şartlarla karşı karşıya kalan Herson bölgesine 500 yaralıyı ve temel sağlık hizmetine ihtiyaç duyan 2 bin hastayı 3 ay boyunca tedavi edebilecek tıbbi malzeme yolladı.

Bölgedeki psikiyatri hastanesine de 600 gıda paketi ve hijyen kiti ulaştırıldı.

Ukrayna'nın ulusal enerji şirketi yetkililerinden ICRC heyetine aktarılan bilgiye göre, Rus güçleri, geçen hafta sonu Herson'dan ayrılmadan önce kritik enerji altyapısını da imha etti.

AA

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