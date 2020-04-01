Kızılhaç’tan İsrail’e çağrı

Uluslararası Kızılhaç Komitesi’nden (ICRC) yapılan yazılı açıklamada, “Kovid-19, hapishane yönetimleri için büyük tehdit oluşturmaktadır, ancak yaşanan kriz cezaevi idarelerinin mahkûmlara karşı sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, İsrail’de ve işgal altındaki topraklarda bulunan hapishanelerdeki mahkûm sayısının azaltılmasının tavsiye edildiği aktarıldı. ICRC’nin Kovid-19 salgını sebebiyle mahkûmların sağlık durumlarından endişe ettiği kaydedilen açıklamada, mahkûmlara zamanında tıbbi desteğin sağlanması sorumluluğunun hapishane yönetimine ait olduğu vurgulandı. Filistin Esirler Cemiyeti, dün İsrailli 2 gardiyanda Kovid-19 tesbit edilmesinin ardından İsrail hapishanelerindeki yaklaşık 5 bin Filistinlinin virüse yakalanma riskiyle karşı karşıya olduğunu duyurmuştu. AA

Okunma Sayısı: 94

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.