KKTC'deki erken genel seçimde son durum?

KKTC Yüksek Seçim Kurulu Cumhuriyet Meclisi'nin 50 yeni üyesini belirlemek amacıyla yapılan erken genel seçimde katılım oranının yüzde 55,43 olduğunu açıkladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde milletvekilliği erken genel seçimi için sandık başına gidildi.

Ülke genelinde oy kullanma süreci saat 08.00'de başladı.

KKTC'de saat 08'de başlayan oy verme işleminin yerel saatle 18.00'de (TSİ 19.00) tamamlanmasının ardından oy sayımına başlandı.

Seçim Yasası uyarınca saat 19.00'a kadar seçim sonuçlarına ilişkin yayın yapılamayacak.

Oy pusulasının büyük olması ve karma oy kullanımının daha uzun sürmesi, oy verme işlemlerinin yanında sayım süresini de uzatırken, resmi olmayan sonuçların YSK tarafından gece yarısına doğru açıklanması bekleniyor.

Sandıklarda 2 bin 289 kişi görev aldı. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) ile ilçe seçim kurullarında görev yapanlar, sandık kurulu üyeleri, siyasi partilerin görevlendirdiği temsilciler ve polisler dahil seçimde 6 bin kişi görev yaptı.

Seçimde yüzde 5 barajını geçen siyasi partiler, 50 sandalyelik Cumhuriyet Meclisi'ne girmeye hak kazanacak.

Oy kullanma işlemleri sırasında Kovid-19 salgını kuralları uygulandı. Seçmenler, oy kullanılacak alana maskesiz giremedi, vatandaşlara seçim kabinine gitmeden önce eldiven verildi.

Oy kullanacak kişilerden test ve aşı durumlarını elektronik ortamda sorgulayan "Adapass" ile Kovid-19 testi istenmedi.

Kovid-19 testi pozitif olan kişiler ise oy kullanamadı.

Resmi olmayan sonuçlar bu gece YSK tarafından açıklanacak

Resmi olmayan seçim sonuçlarının bu gece, resmi sonuçların ise en erken oy kullanma işleminin bitmesinden 24 saat sonra YSK tarafından açıklanması bekleniyor.

Cumhuriyet Meclisi'ndeki 50 koltuk için 8 siyasi parti ve 3'ü bağımsız 403 milletvekili adayı yarışıyor.

8 siyasi parti toplamda 400 aday belirleyerek YSK'ye başvururken, 3 bağımsız aday da Cumhuriyet Meclisindeki 50 koltuk için seçimde yarışacak. 403 milletvekili adayından 131'i kadın ve en genç adaylar ise 1996 doğumlu.

Seçime katılacak siyasi partiler arasında Ulusal Birlik Partisi (UBP), Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Halkın Partisi (HP), Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), Demokrat Parti (DP), Yeniden Doğuş Partisi (YDP), Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP-YG) ve Bağımsızlık Yolu (BY) yer alıyor.

Meclis'te halen UBP'den 20, CTP'den 12, HP'den 6, DP'den ve TDP'den 3, YDP'den 1 ve bağımsız 4 olmak üzere 49 milletvekili bulunuyor.

Meclis’teki 49 vekilden 40’ı, 23 Ocak seçimine yeniden adaylığını koydu.

Ersin Tatar’ın Cumhurbaşkanı seçilmesinden sonra 50 sandalyeli Cumhuriyet Meclisi’nde vekil sayısı 49'a düşmüştü.

Mecliste DP'den Serdar Denktaş ve Koral Çağman, HP'den Tolga Atakan, UBP'den Hüseyin Özgürgün, Ersan Saner, Önder Sennaroğlu, Menteş Gündüz, CTP'den Özdil Nami ve bağımsızlardan Hasan Topal bu seçimde aday olmadı.

Propaganda süreci salgın gölgesinde geçti

Son dönemde Omicron varyantının da etkisiyle Kovid-19 vakalarında artışın yaşandığı KKTC'de, halk sağlığını korumak için propaganda sürecinde de kısıtlamalar uygulandı.

Kapalı alandaki propagandalara sadece aşılı ve 14 günlük antijen/PCR testini yaptıranlar girebildi, aşısızlar ise kapalı yerlere alınmadı.

Açık yerlerdeki propaganda veya mitingler ise 150 kişiyi aşmayacak şekilde yapılabildi.

"Ekonomi" partilerin söylemlerinde ön plana çıktı

KKTC'deki siyasi partiler, seçim süreci boyunca halktan destek almak için görüş ve vizyonlarını paylaştı.

"Ekonomi" başlığı, partilerin manifestolarında ve sloganlarında en çok öne çıkan konu oldu. Salgın süreci nedeniyle sağlık ve bu konuda yapılması planlanan yatırımlar da adayların gündeminde en üst sıralarda yer aldı.

Kıbrıs konusu, sosyal ve kültürel konular ile spor da siyasi partilerin diğer gündem maddeleri arasındaydı.

Propaganda sürecinde, UBP "İktidar Bizim İşimiz", "Bizimle Yürü, İstikrarla Büyü", CTP "Kıbrıs için CTP Geliyor", "Yaptık, Yine Yaparız" ve HP ise "Biz Halk İçin Varız", "Halkın Partisi Çalışacak, Halk Kazanacak", "Bu Memleket Sahipsiz Değil" sloganlarını kullandı.

DP "Gelenekten Geleceğe", TDP, "Şimdi TDP Zamanı", "Şimdi Sosyal Devlet Zamanı", YDP "Güç Sende", "YDP ile İstikrarlı Günlere", TKP-YG "Kuklaları Atalım, Ekmeğimizi Kurtaralım" ve BY ise "Emekçinin Partisi Var" sloganıyla seçmen karşısına çıktı.

KKTC Başbakanı Sucuoğlu, erken genel seçim için oy kullandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Lefkoşa milletvekili adayı Faiz Sucuoğlu, "milletvekilliği erken genel seçimi" için oy kullanırken, "Sandıktan çıkacak her neticeye saygı duyuyoruz. Bu süreçte tek başına iktidarın en büyük önemi, siyasi istikrardır." dedi.

Başbakan Sucuoğlu, eşi Ece Sucuoğlu ve ailesi ile oyunu başkent Lefkoşa'daki Şehit Tuncer İlkokulu'ndaki 150 nolu sandıkta kullandı.

Oy kullanma işlemi sonrası okuldaki diğer sandıkları ziyaret eden ve görevlilere başarılar dileyen Sucuoğlu, daha sonra basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

Sucuoğlu, seçimin gayet sakin bir atmosferde gerçekleştiğini kaydederek, propaganda döneminin de seviyeli, kimsenin kimseyi kırmadığı ve gerginliğin olmadığı bir şekilde geçtiğini söyledi.

Tüm partilere, başkanlarına ve vatandaşlarına teşekkür eden Sucuoğlu, bu süreçte herkesin Kıbrıs Türkü'ne yakışır bir şekilde davrandığını ifade etti.

Sucuoğlu, havanın güzel olduğunu ve diğer bölgelerde de seçime katılımın iyi gittiğine dair bilgiler aldığını dile getirdi.

"Yarından itibaren de tekrardan hızlı bir şekilde yeni hükümetin kurulması çalışmaları ve buna bağlı olarak ülkenin siyasi istikrarı yakalamasından sonra ihtiyacımız olan ekonomik istikrarı sağlamak için hazırlamış olduğumuz plan ve programları hızlı şekilde yürürlüğe sokarız. Beklentimiz bu." şeklinde konuşan Sucuoğlu, seçimi UBP'nin çok açık ara önde bitireceğini, hedeflerinin tek başına iktidar olduğunu söyledi.

Sucuoğlu, aylardır ülkenin her tarafını gezen, mitingleri ve coşkulu toplantıları yapan tek parti olduklarını söyleyerek, sokağa ve gösterilen ilgiye bakıldığından UBP'nin tek başına iktidara gelme ihtimalinin çok yüksek olduğu ancak önemli olan halkın vereceği karar olduğunun altını çizdi.

Başbakan Sucuoğlu, "Sandıktan çıkacak her neticeye saygı duyuyoruz. Bu süreçte tek başına iktidarın en büyük önemi, siyasi istikrardır. Ülkemizde ortalama 1-1,5 yılda bir hükümet değişiyor. Koalisyon hükümetleri, 3'lü ve 4'lü hükümetlerle istikrar sağlayamadık. Siyasi istikrarın sağlanmadığı bir noktada ekonomik istikrarı sağlamak mümkün değil. Bu kısa süre içerisinde ne bir projeyi başlatıp bitirebilirsiniz ne de takip edebilirsiniz. Bizim mücadelemiz, 5 yıllık istikrarlı bir hükümet." diye konuştu.

Parti liderleri oy kullandı

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Gazimağusa'daki Namık Kemal Lisesinde oyunu kullandı.

Oyunu verdikten sonra açıklamalarda bulunan DP Genel Başkanı Ataoğlu, salgın mücadelesi verilen bir dönemde erken genel seçim yapıldığını anımsatarak seçim sürecinin büyük bir olgunluk içinde KKTC halkına yakışır şekilde tamamlandığını ve bugün sandığa gelindiğini belirtti.

"Bizler seçmene gittik. Kendimizi, yapacaklarımızı, ülkemizi nasıl yöneteceğimizi anlattık, şimdi söz sırası halkımızındır." diyen Ataoğlu, ülkenin geleceğini tayin eden 2022 genel seçimlerinin halka ve ülkeye hayır getirmesini temenni etti.

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, oyunu Girne'deki Beylerbeyi Anaokulunda kullandı.

Oyunu kullandıktan sonra basına kısa bir açıklama yapan Özersay, seçimlerin ülkeye hayırlı olmasını diledi.

Özersay, katılımda geçen seçime göre azalma beklemediğini belirterek iradenin sandığa yansıtılması çağrısı yaptı.

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, oyunu Lefkoşa'daki 9 Eylül İlkokulunda kullandı.

Oyunu kullandıktan sonra basın mensuplarına açıklama yapan Arıklı, bu kış ayında bu seçim sistemiyle seçim yapılmaması gerektiğini önceden de söylediğini hatırlattı.

Arıklı, katılımın yüzde 60'ın altında olacağına, bu soğuk havada insanların evlerinden kolay kolay çıkmayacağına inandığını söyleyerek, seçimin herkese hayırlı olmasını diledi.

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, oyunu başkent Lefkoşa'daki 9 Eylül İlkokulunda kullandı.

Özyiğit, oyunu kullanmasının ardından yaptığı açıklamada, "Bizim beklentimiz halkımızın hep beraber, özgür iradeleriyle sandığa giderek en doğru kararı vermesidir." dedi.

Seçimde 403 milletvekili adayı yarışıyor

KKTC'de erken genel seçim için oy kullanma işlemi bu sabah 08.00'de başladı ve 18.00'de sona erecek.

Resmi olmayan seçim sonuçlarının bu gece, resmi sonuçların ise en erken oy kullanma işleminin bitmesinden 24 saat sonra YSK tarafından açıklanması bekleniyor.

Cumhuriyet Meclisi'ndeki 50 koltuk için 8 siyasi parti ve 3'ü bağımsız 403 milletvekili adayı yarışıyor.

8 siyasi parti toplamda 400 aday belirleyerek YSK'ye başvururken, 3 bağımsız aday da Cumhuriyet Meclisindeki 50 koltuk için seçimde yarışacak. 403 milletvekili adayından 131'i kadın ve en genç adaylar ise 1996 doğumlu.

Seçime katılacak siyasi partiler arasında Ulusal Birlik Partisi (UBP), Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Halkın Partisi (HP), Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), Demokrat Parti (DP), Yeniden Doğuş Partisi (YDP), Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP-YG) ve Bağımsızlık Yolu (BY) yer alıyor.

Meclis'te halen UBP'den 20, CTP'den 12, HP'den 6, DP'den ve TDP'den 3, YDP'den 1 ve bağımsız 4 olmak üzere 49 milletvekili bulunuyor.

Meclis’teki 49 vekilden 40’ı, 23 Ocak seçimine yeniden adaylığını koydu.

Ersin Tatar’ın Cumhurbaşkanı seçilmesinden sonra 50 sandalyeli Cumhuriyet Meclisi’nde vekil sayısı 49'a düşmüştü.

Mecliste DP'den Serdar Denktaş ve Koral Çağman, HP'den Tolga Atakan, UBP'den Hüseyin Özgürgün, Ersan Saner, Önder Sennaroğlu, Menteş Gündüz, CTP'den Özdil Nami ve bağımsızlardan Hasan Topal bu seçimde aday olmadı.

Ülkede, Sucuoğlu başkanlığında kurulan UBP-DP koalisyon hükümeti, 5 Kasım 2021'den bu yana iktidarda bulunuyor.