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KKTC'den İsrail'e tepki

05 Mayıs 2023, Cuma 22:24
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ni (GKRY) ziyaretine tepki gösterdi.

Türk Ajansı Kıbrıs'ın (TAK) haberine göre, Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, GKRY'nin silahlanma faaliyetlerini artırdığı ve bu Rum politikasının silahlanma yarışına yol açtığı ifade edildi.

Açıklamada, söz konusu durumun uluslararası toplumun dikkatine yazılı ve sözlü olarak defalarca getirildiği hatırlatıldı.

GKRY'nin, "huzur ve istikrar ortamını zehirleyen bu saldırgan politikasını" bazı devletlerin, bilerek veya bilmeyerek cesaretlendirdiğine dikkatin çekildiği açıklamada, İsrail Savunma Bakanı Gallant'ın resmi ziyaretinin de bu çerçevede değerlendirildiği belirtildi.

Açıklamada, İsrail makamlarına, GKRY'nin KKTC ile Kıbrıs Türk halkı adına konuşma veya tasarrufta bulunma hakkı olmadığı hatırlatıldı.

Bölge ülkelerinden İsrail'in, GKRY'nin barış ve huzur ortamını olumsuz etkileyebilecek ve silahlanma yarışına yol açacak provokatif politikalarına destek anlamına gelecek adımlardan kaçınmasının beklendiği kaydedilen açıklamada şu değerlendirmede bulunuldu:

"İsrail'in, Kıbrıs Türk halkının kendi egemen devletinde güven içerisinde yaşamayı temin edecek tek yol olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin iki devletli çözüm önerisini açık fikirlilikle değerlendirmesini bekliyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ayrıca, İsrail ile iyi ilişkiler tesis etmekten memnuniyet duyacaktır."

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, dün Yunanistan'ı ziyaret ederek başkent Atina'da Yunan mevkidaşı Nikos Panayotopulos ile görüşmüştü.

Bakan Gallant, Atina'nın ardından gittiği GKRY'de bugün Savunma Bakanı Michalis Giorgallas ile bir araya gelmişti.

AA

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