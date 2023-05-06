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6 MAYIS 2023 CUMARTESİ - YIL: 54

KKTC - Yeşilırmak'taki yangın kontrol altına alındı

06 Mayıs 2023, Cumartesi
KKTC'nin Lefke'ye bağlı Yeşilırmak köyünde çıkan yangının kontrol altına alındığı ve soğutma çalışmalarının yapıldığı bildirildi.

Türk Ajansı Kıbrıs'ın (TAK) haberine göre, Meteoroloji Dairesi Müdürü Raif İlker Buran, Lefke'nin Yeşilırmak köyünde yangın çıktığını açıkladı.

 

Bölgede zaman zaman kuvvetli esen rüzgarın bu gece ve yarın devam edeceğini söyleyen Buran, bölgede yağış beklenmediğini belirtti.

Emniyet yetkililerinin açıklamasında, Lefke'ye bağlı Yeşilırmak köyünde çıkan yangının kontrol altına alındığı ve soğutma çalışmalarının başladığı kaydedildi.

Açıklamada, alevlerin yeniden çıkma ihtimaline karşı bu gece bölgede tedbir amaçlı itfaiye ekipleri bekletileceği ifade edildi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ünal Üstel ve Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu yangın bölgesini ziyaret etti.

Tatar, yaptığı açıklamada, yangına elektrik kablolarından çıkan kıvılcımın neden olduğunun tahmin edildiğini kaydetti.

Ekiplerin yangının ilk çıktığı andan itibaren bölgeye hızla intikal ettiğini belirten Tatar, yangının söndürülmesi için çaba harcayan herkese teşekkür etti.

Üstel de yaptığı açıklamada, ekiplerin hızlı bir şekilde işbirliği içerisinde yangına müdahale ettiğini belirtti.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığının (GKK) yanı sıra Türkiye ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nden (GKRY) gelen 5 helikopterle yangına müdahale edildiğini kaydeden Üstel, keşif uçuşları sırasında 3 farklı noktada yangının daha yoğun olduğunun tespit edildiğini söyledi.

Feyzioğlu da Adana ve Antalya'dan gelen helikopterler ve GGK'ye ait helikopterin yangına müdahale ettiğini belirterek, helikopterlerin keşif uçuşu yaparak karadaki ekipleri yönlendirdiğini ve Türkiye'den insansız hava aracı (İHA) desteği talep edildiğini kaydetti.

AA

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