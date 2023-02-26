"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
26 ŞUBAT 2023 PAZAR - YIL: 54

Köln'de depremzedeler için bir araya geldiler

26 Şubat 2023, Pazar 12:55
Almanya'nın Köln kentinde düzenlenen bir etkinlikte buluşan Türk ve Almanlar, Türkiye'deki deprem mağdurları için dua etti.

Şehir merkezindeki Eberplatz'da düzenlenen etkinliğe Türkiye'nin Köln Başkonsolosu Turhan Kaya, çeşitli dernek ve sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra farklı din ve inançlardan temsilciler katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin yanı sıra depremde vefat edenler için sela okundu, yaraların kolayca sarılabilmesi için dualar edildi.

Organizasyonun öncülerinden İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) Teşkilatı Köln Bölge Başkanı Ali Bozkurt, yaptığı açıklamada, "asrın felaketi" olarak tabir edilen bu olayı Alman kamuoyunda daha fazla duyurmak için böyle bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Dernek ve sivil toplum kuruluşları olarak düzenledikleri yardım etkinlikleriyle depremzedelerin yanında olduklarını ifade eden Bozkurt, etkinliğe destek veren her kesimden insana teşekkür etti.

AA

Okunma Sayısı: 97
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Sahra eczanelerden ücretsiz hizmet: "Bu hizmeti meslektaşlarımız gönüllülük esasıyla yapıyor"

    İsrail, Filistinlilere ait 193 dönüm araziye daha ''el koydu''

    166 bin 238 öğrencinin nakilleri yapıldı

    Köln'de depremzedeler için bir araya geldiler

    'Ukrayna'nın şu an F-16'ya ihtiyaçları yok'

    'Hasan Dağı'nda volkanik hareketlilik ile ilgili olumsuz bir durum yok'

    Depremzedeler için açık artırmaya çıkarılacak

    Antakya Körfezinde 4,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi

    Kazakistan’da depremzedeler için 10 milyon dolara yakın bağış toplandı

    Rant siyaseti yıkılacak, Türkiye ayağa kalkacak

    Yer altı görüntüleme cihazıyla bulunarak 248. saatte çıkarılmış

    Fenerbahçe Konyaspor'u 4-0 yendi

    “21 Şubat” özel sayımız Diyarbakır’da da ilgi gördü

    Depremde hasar gören araçlar da kaldırılıyor

    Yusuf Kerim: Hayat ne zormuş...

    Taha Akgül, Mısır'da altın madalyanın sahibi oldu

    Aile Bakanlığı: Bakıma ihtiyacı olan engelli ve yaşlılar farklı illerdeki kuruluşlara yerleştiriliyor

    Yeni Asya’nın 54. kuruluş yıldönümü programı

    Bingöl de afet bölgesine dâhil edilmeli

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Acı bir tevafuk ve tekerrür
    Ahmet BATTAL

    Yayın yasağıyla dini koruyan hâkim-savcılar
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    İbrahim Yasir Teğiş

    Depremden notlar (1)
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Benim apartmanlarım var(dı)
    Risale-i Nur'dan

    Çocuğu vefat edenlere Kur’ânî bir müjde
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Adnan NACİR

    HTS: Hizb ut- Takrir üs-Sansür
    Süleyman Uçar

    Livâ’ül Hamd
    Mehmet KARA

    Depreme hazırlanalım demek acizlik mi?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.