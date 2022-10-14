Köln’de ezan sevinci

Almanya’nın en büyük camisi konumundaki Köln Merkez Camii’nde Cuma günü ilk kez hoparlörden ezan okundu.

Uygulama, Köln Belediyesi’nin 2 yıllık pilot projesi kapsamında hayata geçirildi. DİTİB Başkan Vekili Abdurrahman Atasoy, bu uygulamanın toplumun bir parçası olan Müslüman topluluklar için önemli bir adım olduğunu ifade etti, bu gelişmelerin “Müslümanları arka bahçeden toplumun merkezine getirdiğini” belirtti.

dw Türkçe’nin haberine göre, Atasoy ayrıca, “Çok mutluyuz, ezanın hoparlörden okunması Müslümanların burada evinde olduğu anlamına geliyor” ifadelerine yer verdi. Köln’ün Ehrenfeld semtinde bulunan ve Diyanet İşleri Türk İslam Birliği’ne (DİTİB) bağlı olan Merkez Camii, Almanya’da ezan okunan ilk cami değil. Almanya’da en eskisi 1984 yılından itibaren olmak üzere yaklaşık 30 camide ezan okunuyor. Ancak Köln şehrinde hoparlörle ezan projesi ilk defa geçen yılın Ekim ayında kabul edildi. Köln şehrinde 100 binden fazla Müslüman’ın yaşadığı belirtiliyor.

Haber Merkezi