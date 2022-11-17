Kolombiya'da 5 kişi kayboldu

Kolombiya'da hafta sonundan bu yana etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında 5 kişi kayboldu.

Ülke genelinde etkili olan mevsimsel yağışlar nedeniyle birçok bölgeden toprak kayması ve sel haberlerinin geldiği bildirildi. Kuzey Santander yönetim bölgesine bağlı Villa Caro kasabasında, şiddetli yağışların yol açtığı toprak kaymasında aynı aileden 5 kişinin kaybolduğu belirtildi. Yetkililer, bazı bölgelerde heyelan riskinin devam ettiğini, 8 bin 132 ailenin tahliye edildiğini açıkladı. Öte yandan şiddetli yağışların devam edecek olması sebebiyle Villa Caro, Pamplona, Cucuta, Tibu, Convencion, Hacari ve Oana kentlerinde "acil durum" ilan edildiği bilgisi paylaşıldı. Dün yapılan açıklamada ise sel ve toprak kaymalarından 5 kişi ölmüştü. Şehirlerarası bazı otoyollar trafiğe kapanmıştı. Yağış mevsiminde 205 kişi öldü Kolombiya Ulusal Afet Risk Yönetimi Birimi (Ungrd), ülkede "yağmur mevsimi"nin başlamasından bu yana 205 kişinin öldüğünü, 53 kişinin kaybolduğunu, 281 kişinin yaralandığını açıklamıştı. Ülke geneli şiddetli yağışlardan 500 bine yakın kişinin etkilendiğini kaydeden Ungrd, 32 kentte, 776 kasabada 2 bin 707 olayın yaşandığını bildirmişti. Ungrd, sellerde 5 bin 858 konutun yıkıldığını, 77 bin 816 konut ile 2 bin 236 yol, 247 köprü, 321 su kemeri ve 84 kanalizasyonun hasar gördüğünü belirtmişti. "Yağmur mevsimi" süresince 799 sel yaşandığını ifade eden Ungrd, bu durumdan 23 bin 518 hektarlık alanın zarar gördüğünü kaydetmişti. Öte yandan Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, hükümet olarak felaketin sonuçlarıyla başa çıkmak için 412 milyon dolar bütçe ayırdıklarını duyurmuştu. AA

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