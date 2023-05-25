Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da 6,6 büyüklüğünde deprem oldu.

Kolombiya Jeoloji Servisi (SGC), merkez üssü ülkenin Acandi kasabasına 41 kilometre uzaklıkta Karayip Denizi'nde olan 6,6 büyüklüğündeki depremin, yerel saatte 10.05'te ve yerin 30 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini bildirdi. SGC, dakikalar sonra merkez üssü Karayip Denizi'nde 4,6 büyüklüğünde başka bir deprem daha olduğunu belirtti. Ulusal Afet Risk Yönetimi Birimi, deprem nedeniyle şu ana kadar herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadığını açıkladı. Sarsıntı Antioquia, Cordoba ve Choco yönetim bölgelerinde ve komşu ülke Panama'da da hissedildi. AA

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