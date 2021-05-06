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6 MAYIS 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

Kolombiya'da ölü sayısı 24'e yükseldi

06 Mayıs 2021, Perşembe 06:00
Kolombiya'da 7 günden bu yana devam eden vergi reformu karşıtı kitlesel gösterilerde ölenlerin sayısı, 5 artarak 24'e yükseldi, yaralı sayısı ise 900'ü geçti.

Protestoların merkezi konumundaki, başkentin tarihi Bolivar Meydanı'na yürüyen göstericiler, ellerindeki döviz ve pankartlarla müzik eşliğinde şarkılar söyleyip hükümetin ekonomi politikalarına bir kez daha tepki gösterdi.

 

Göstericilerden bazı grupların Ulusal Kongre Binası'na taşlı saldırıda bulunması üzerine Kolombiya toplumsal olaylara müdahale birimi ESMAD mensubu polisler, göstericilere göz yaşartıcı gaz ve su sıkarak müdahale etti.

Ülkenin en büyük ikinci kenti Medellin'de ise yürüyüşe geçen çoğunluğu öğrenci binlerce kişi, hükümetin ekonomi uygulamalarına tepki göstermesinin yanı sıra, gösterilerde ölenler nedeniyle polisi protesto etti.

Cali'deki gösterilerde yol trafiğe kapatıldı

Cali'de binlerce kişinin bir araya geldiği şehir merkezinde, gösteriler genelde barışçıl geçerken, bazı gruplar yolu uzun süre trafiğe kapattı.

Cali Belediye Başkanı Jorge Ivan Ospina, kentte gıda ve ilaç sıkıntısı olduğunu vurgulayarak, göstericilerden kamyonların geçişine izin verilmesini istedi.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada da protestoculardan oksijen, ilaç ve tıbbi malzeme taşıyan araçların dolaşımına müdahale edilmemesi talep edildi.

Amerika İnsan Hakları Komisyonu da olaylara ilişkin bir açıklama yayımlayarak, polisin göstericilere yönelik aşırı güç kullanımını kınadı.

Kolombiya Ombudsman Ofisi ise protestoların başlangıcından bu yana ülke geneli 89 kayıp vakası ihbarı aldıklarını açıkladı.

Öten yandan Devlet Başkanı Ivan Duque, başkanlık ofisinden yaptığı açıklamada, sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle diyaloğa hazır olduklarını belirtti.

Polis, şiddet olaylarına neden oldukları gerekçesiyle şimdiye kadar 500'den fazla kişiyi gözaltına aldı.

Devlet Başkanı Ivan Duque, 2 Mayıs'ta düzenlediği basın toplantısında, ülkede şiddetli protestolara neden olan vergi reformu yasa tasarısını geri çekme kararı aldıklarını belirtmişti.

Ulusal grev çağrısı

Kolombiya'da 28 Nisan'da sendikalar, yerel topluluklar, öğrenci grupları ve çeşitli muhalif kesimlerin "ulusal grev" çağrısıyla başlayan vergi reformu karşıtı gösteriler, başta sakin ve barışçıl geçerken, sonrasında şiddetli olaylara sahne olmuştu.

Başkent Bogota başta olmak üzere Medellin, Cali, Baranquilla, Cartagena ve Valle de Cauca dahil 50'den fazla kentte sokağa çıkan binlerce kişi, daha hükümetin yeni reform tasarısını protesto etmişti.

Otobüs, durak, banka ve alışveriş merkezlerinin zarar gördüğü ülke genelinde, birçok kentte sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

AA

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