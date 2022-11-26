Kolombiya'da son bir haftada 14 kişi Kovid-19 sebebiyle öldü

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son bir haftada Kovid-19'dan 14 kişinin öldüğü, 800 kişinin de virüse yakalandığı kaydedildi.

Böylece salgının başlangıcından bu yana ülkede virüsten ölenlerin sayısı 141 bin 895'e, hastalığa yakalananların sayısı ise 6 milyon 314 bin 769'a çıktı.

Yerel basında yer alan haberlerde ülkede son zamanlarda yeniden tırmanışa geçen Kovid-19 vakalarının "cehennem köpeği" enfeksiyonundan kaynaklandığı öne sürülüyor.

Enfeksiyon Uzmanı Carlos Alvarez, Blu Radyo'ya yaptığı açıklamada, "cehennem köpeği" olarak adlandırılan enfeksiyonun Omicron'un bir alt varyantı olduğunu söyledi.

Kolombiya'da 1 Mayıs 2022 tarihi itibarıyla sağlık kuruluşları dışında açık ve kapalı alanlarda zorunlu maske uygulaması kaldırılmıştı.