Kolombiya'daki protestolar 22. gününde

Kolombiya'da, 28 Nisan'dan bu yana hükümet karşıtı kitlesel gösteriler yapan binlerce kişi, Ulusal Grev Komitesi'nin çağrısı üzerine ülkenin birçok kentinde yürüyüşler düzenledi.

Kolombiya hükümeti ile Ulusal Grev Komitesi arasında devam eden görüşmelerde anlaşma sağlanamaması nedeniyle bugün ülkenin önemli şehirlerinde dev gösteriler düzenleyen binlerce kişi, Ivan Duque hükümetinin politikalarını protesto etti.

Başkent Bogota'daki tarihi Bolivar Meydanı başta olmak üzere birçok noktada bir araya gelen öğrenci grupları, sendikalar ve yerlilerden oluşan eylemciler, barışçıl şekilde hükümet karşıtı sloganlar atarak ve şarkılar söyleyerek tepkilerini bir kez daha dile getirdi.

Kentin en hareketli caddelerini trafiğe kapatan göstericiler, araçların geçişine uzun süre izin vermezken, bazı gruplar otobüslere, duraklara ve trafik ışıklarına zarar verdi.

Bir önceki Devlet Başkanı adayı solcu Gustavo Petro, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Sosyal politikaları değiştirmek, barış ve demokrasi için, değişimi başarmak için gençlerin ulusal müzakere kapasitesini hızlı şekilde organize etmesi gerekiyor." ifadesini kullandı.

"Protestoculara artık saldırılar durmalı"

Kolombiya Eğitimciler Federasyonu Başkanı ve Komite Sözcüsü William Velandia, yaptığı açıklamada, hükümetin ülkede neler olup bittiğini anlamak istemediğini vurgulayarak, "Müzakere etmek istiyoruz ama bu hükümetin siyasi iradesi yok. Ona (Devlet Başkanı) müzakereleri oturup konuşmak için garantiye ihtiyacımız olduğunu söyledik, protestoculara artık saldırılar durmalı. İçişleri Bakanı (Daniel Palacios) ile yaptığımız iki görüşmede de aynı cevapları verdik." ifadelerini kullandı.

Hükümetin tavrının değişmediği taktirde protestolardan vazgeçmeyeceklerini dile getiren sendika temsilcileri, barışçıl şekilde sokaklarda kalmaya devam edeceklerini söyledi.

Medellin'de yerliler "Minga" gösterileri düzenledi

Kolombiya'da liderlerinin ortak "Minga" çağrısıyla protesto gösterileri organize eden yerliler, ülkenin 2. büyük kenti Medellin'de yürüyüşler gerçekleştirdi.

Öğrenci gruplarının da katılımıyla cadde boyunca kendilerine has müzik ve şarkılarla ilerleyen yerliler, hükümeti protesto etti.

Öte yandan Sivil Toplum Kuruluşları, 28 Nisan'da genel grevle başlayan vergi reformu karşıtı gösterilerde ölenlerin sayısını 51 olarak açıkladı.