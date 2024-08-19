Kolombiya İsrail’e kömür ihracını durdurdu

Kolombiya hükümeti, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını gerekçe göstererek, bu ülkeye kömür ihracatını “resmen” durdurma kararı aldığını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, X sosyal medya platformundan İsrail’e kömür ihracatını resmen yasaklayan kararnameyi paylaştı. İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına tepki gösteren Petro, “Filistinli çocukları öldürmek için Kolombiya kömürü ile bomba yapıyorlar” ifadesini kullandı. İsrail’e kömür ihracatını yasaklayan kararnamede Cumhurbaşkanı Petro’nun, Dışişleri Bakanı Luis Gilberto Murillo ve Maliye, Madenler ve Ticaret Bakanlarının imzasının olduğu görüldü. AA

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