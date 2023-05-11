Kongo'daki sel afetinde ölü sayısı 438 oldu

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusundaki Güney Kivu eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde ölenlerin sayısı 438'e çıktı.

KDC Hükümet Sözcüsü Patrick Muyaya yaptığı açıklamada, Güney Kivu eyaletine bağlı Bushushu ve Nyamukubi köylerinde geçen hafta meydana gelen sel afetinde kaybolan 26 kişinin cansız bedenine ulaşılmasıyla ölü sayısının 438’e yükseldiğini bildirdi. Selde kaybolanların sayısıyla ilgili henüz resmi rakam olmadığını belirten Muyaya, sivil toplum kuruluşlarına göre 4 binden fazla kişinin hala kayıp olduğunu sözlerine ekledi. Bölgede geçen hafta etkili olan şiddetli yağışlar, Chibira Nehri'nin taşmasına neden olmuştu. Tropikal iklim kuşağında yer alan KDC, yağış döneminde sık sık tabii afetlerle karşı karşıya kalıyor. AA

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