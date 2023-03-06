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6 MART 2023 PAZARTESİ - YIL: 54

Kongo Demokratik Cumhuriyeti: Fransa buyurgan tavrını bırakmalı

06 Mart 2023, Pazartesi 10:28
Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a, Fransa ve Batı'nın Afrika’ya karşı buyurgan tavrı terk etmesi gerektiğini söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Afrika turu kapsamında Gabon, Angola ve Kongo Cumhuriyeti’nin ardından KDC ziyaretinde mevkidaşı Tshisekedi ile baş başa görüştü.

Görüşme sonrasında iki lider gazetecilerin sorularını cevapladı.

Fransa’nın ve Batı'nın Afrika ülkelerine saygı duyması, buyurgan tavrı terk etmesi ve gerçek ortaklar gibi davranması gerektiğini vurgulayan Tshisekedi, "Bize babamız gibi değil, farklı bir şekilde bakın." ifadesini kullandı.

Fransa, Afrika kıtasıyla ilişkileri yenilemek istiyor

Emmanuel Macron, Gabon, Angola, Kongo Cumhuriyeti ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ni ziyareti öncesi ülkesinin yeni Afrika politikasını duyurmuştu.

Macron, Afrika’ya müdahale projesi Fransafrik'in bittiğini bildirmiş, ülkesini Afrika'da herkesle konuşan ve kıta ülkelerinin iç meselelerine müdahale etme rolü taşımayan tarafsız bir muhatap olarak nitelemişti.

Afrika ülkeleriyle yeni bir sayfa açmak istediklerini belirten Macron, Afrikalılara ait kültürel varlıkların iade edilmesi için çalışma başlattıklarını söylemişti.

Macron, Fransa'nın kıtadaki askeri üslerinin sayısını azaltacaklarını ifade etmişti.

Fransafrik

Başlangıçta Fransafrik terimini, Fransız aydınları, İkinci Dünya Savaşı sonrası ülkelerinin Afrika'ya ilişkin yeni politikalarını ifade etmek için kullandı.

Fransafrik, Fransa’nın Sahraaltı Afrika ülkeleriyle ekonomik, diplomatik ve askeri ilişkilerini neo sömürgecilik üzerine inşa ettiği politika olarak yorumlanıyor.

AA

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  • Ali TAM

    6.3.2023 13:21:18

    Her sene 500 milyar Euro'yu ZULMEN Afrikali kani ice ice alan Fransa Gariban Siyahileri CAHIL tutup lüksüne devam etmek icin Zalimlige devam diyor.

Risale-i Nur Külliyatı

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