Kongrede Filistin’e destek artıyor

ABD’nin önde gelen gazetelerinden Washington Post’ta yayımlanan bir analizde, Joe Biden yönetiminin İsrail’e “şartsız desteğini” sürdürmesine rağmen, Washington siyasetinde Filistin’e destek veren seslerin çoğaldığına dikkat çekildi.

Washington Post gazetesinde Ishaan Tharoor imzasıyla, “Biden’ın duruşuna rağmen, ABD’nin İsrail tartışmasının yönü değişiyor” başlıklı bir analiz yayımlandı. Biden’ın son dönemde Filistin ve İsrail’de yaşanan gerilimi ele alma şeklinin bütün taraflardan tepki çektiği vurgulanan analizde, Biden yönetiminin dış politikasının böyle bir gerginliğe hazır olmadığı belirtildi.

ABD YÖNETİMİ İÇİN ÖNEMLİ BİR SINAV

Demokrat Parti içindeki “çatlağın” büyüdüğünün altı çizilen analizde, ABD’nin önde gelen Müslüman-Amerikan kuruluşlarının da Biden’ın dün düzenlediği “Ramazan Bayramı” programını boykot ettiği hatırlatıldı. Biden’ın açıklamalarında, bir taraftan gerginliği azaltma çağrısı yaparken bir taraftan da “meşrû müdafaa” hakkı diyerek İsrail’i savunduğu belirtilen analizde, ABD’nin BM Güvenlik Konseyindeki ateşkes çağrısını da veto ettiği hatırlatıldı. Filistin’de yaşananların “dünya sahnesinde insan hakları savunucusu” olmaya soyunan ABD yönetimi için de önemli bir sınav olduğu vurgulanan analizde, Biden yönetiminin bu konuda köşeye sıkışabileceği belirtildi.