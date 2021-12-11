"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
12 ARALIK 2021 PAZAR - YIL: 52

'Korkunç bir hata yaptı'

11 Aralık 2021, Cumartesi 13:00
Eski ABD Başkanı Donald Trump, geçen yılki başkanlık seçimlerinin ardından Joe Biden'ı tebrik eden ilk isim olan eski İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu "sadakatsizlik" ile suçladı.

ABD merkezli yayın kuruluşu Axios'un Muhabiri Barak Ravid, yakında piyasaya çıkaracağı yeni kitabında yer alan Trump röportajından bir kısmı yayımladı.

Trump, röportajda Netanyahu için "Bibi" lakabını kullanarak, "Bibi'yi severim ama sadakati de severim. Biden'ı tebrik eden ilk kişi, kimse için yapmadığım şeyleri yaptığım Bibi'ydi. Sessiz kalabilirdi ancak korkunç bir hata yaptı." ifadesini kullandı.

"Netanyahu beni İran'a karşı kullanıyordu"

Netanyahu'nun Biden'ı tebrik ettiği saatlerde, kendisinin halen seçime itiraz ettiğini ve eşi Melania'nın kendisine tebrik haberini gösterdiğinde şok olduğunu kaydeden Trump, "Onunla o günden beri konuşmuyorum." dedi ve Netanyahu'yu aşağılayan ifadeler kullandı.

Trump, Netanyahu'nun Filistinlilerle gerçek anlamda barış istemediği sonucuna vardığını kaydederek,"Netanyahu beni İran'a karşı kullanıyordu." dedi.

Başkanlığı döneminde Netanyahu'ya destek veren birçok adım attığına işaret eden Trump, İran ile nükleer anlaşmadan çekildiğini, ABD'nin İsrail Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıdığını, Golan Tepelerinde İsrail egemenliğini tanıdığını anımsattı.

Trump'ın Ravid ile yaptığı röportajın ilgili kısmı bu hafta sonu Axios'un podcastinde yayınlanacak.

AA

Okunma Sayısı: 253
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Ev sahipleri şimdi de ara zam istiyor

    Antalyaspor Trabzonspor'u durdurdu

    Yazıktır, günahtır, haramdır!

    ABD'nin Kentucky eyaletinde ölü sayısı 70'e yükseldi

    Filistinlilere ait 600 zeytin ağacı daha Yahudi işgalciler tarafından kesildi

    Türkiye'de salgın gündemiyle son 24 saat

    Nahda Hareketi'nden Kays Said'e tepki

    Şehit İdris Aksöz, Nevşehir'de dualarla ebedi yolculuğuna uğurlandı

    'Evimizin ağırlığınca altın ve para verseler yine de onlara istediklerini vermeyeceğiz'

    Zorunlu sigortanın fiyatı serbest olmamalı

    Gürcistan: Rusya'nın çağrısı kabul edilemez

    'Avrupa çok şiddetli, çok zor bir salgının ortasında'

    Meteoroloji'den iki bölgeye kuvvetli yağış uyarısı

    'Korkunç bir hata yaptı'

    Yeni Zelanda sigarayı yasaklıyor

    AİHM kararlarına uymama lüksümüz yok

    Genç hafızlar icazetlerini aldı

    Erken kalkanlar daha mutlu

    10 binlerce sağlıkçı işi bıraktı

    40 bin kamu müteahhiti batar

    En Çok Okunanlar

    Osman KOYUNCU

    Türkiye’de demokrasi ve sivil toplum
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.