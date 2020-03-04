'Koronavirüs küresel çapta ele alınmalı'

Almanya Sağlık Bakanlığı, ölümcül koronavirüs salgınının dünyada birçok ülkede yayılması sebebiyle küresel çapta ele alınması gerektiğini, artık Çin kaynaklı bölgesel salgın bir hastalık olmadığını açıkladı.

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn çarşamba günü yaptığı açıklamada, "Artık bu salgın zincirinin belli noktaları takip edilemiyor ve bu ilk kez karşılaşılan bir şey. Enfekte olan hastalarla birçok kişi temasa geçti. Ülkemizdeyse 16 vaka bulunuyor" diye konuştu.

Koronavirüs konusunda insanların panik yapmaması gerektiğini ifade eden Spahn, "Her aksırmanın sebebi koronavirüs değil. Birçok insanın enfekte olması olasılığına karşı ülkemiz hastaneleri izole karantina odaları ve gerekli ekipmanlarla donatılmış durumda. Olaylara çok hızlı müdahale ediyoruz ancak maalesef son birkaç saat içerisinde durum değişti" ifadelerini kullandı.

Bakan Jens parlamentonun alt kanadında yaptığı konuşmada "olası büyük riske rağmen virüsün ülkede geniş çapta yayılmadığının" da altını çizdi.