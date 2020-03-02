Koronavirüs nedeniyle ölü sayısı 3 bini geçti

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip corona virüsü sebebiyle ölü sayısı 3 bin 48’e, virüs bulaşmış hasta sayısı ise 89 bin 74’e yükseldi. 45 bin 110 kişi de tedavi edildi.

Bu sayılara göre son 24 saatte, virüs nedeniyle 70 kişi öldü, vaka sayısı da 2 bin 91 arttı. Çin dışında İran ve İtalya’da da virüsün hızla yayılması sonucu vaka ve ölü sayılarında artış gözlendi. İran’da vaka sayısı 978’e çıkarken; ölü sayısı 54’e yükseldi. İtalya’da ise vaka sayısı 1694’e; ölü sayısı ise 34’e yükseldi.

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