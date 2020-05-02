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Koronavirüs salgınında hasta olan kişi sayısı 3 milyon 400 bini geçti

02 Mayıs 2020, Cumartesi 10:45
Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 3 milyon 400 bini geçti.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde toplam vaka sayısı 3 milyon 401 bin 394'e ulaştı.

En çok vaka görülen ülke, 1 milyon 131 bin 492 ile ABD oldu. Bu ülkeyi 242 bin 988 ile İspanya, 207 bin 428 ile İtalya, 177 bin 454 ile İngiltere, 167 bin 346 ile Fransa, 164 bin 77 ile Almanya, 122 bin 392 ile Türkiye, 114 bin 431 ile Rusya ve 95 bin 646 ile İran izledi.

Salgının ortaya çıktığı Çin ana karasında ise 82 bin 875 vaka kayda geçti.

Vaka sayıları 10 bini aşan diğer ülkeler ise şöyle sıralandı:

"Brezilya (92 bin 202), Kanada (55 bin 61), Belçika (49 bin 32), Peru (40 bin 459), Hollanda (39 bin 731), Hindistan (37 bin 336), İsviçre (29 bin 705), Ekvador (26 bin 336), Portekiz (25 bin 351), Suudi Arabistan (24 bin 97), İsveç (21 bin 520), İrlanda (20 bin 833), Meksika (20 bin 739), Pakistan (18 bin 114), Singapur (17 bin 101), Şili (17 bin 8), İsrail (16 bin 101), Avusturya (15 bin 531), Japonya (15 bin 17), Belarus (14 bin 917), Katar (14 bin 96), Polonya (13 bin 105), Birleşik Arap Emirlikleri (13 bin 38), Romanya (12 bin 567), Ukrayna (10 bin 861), Güney Kore (10 bin 780), ve Endonezya (10 bin 551)."

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 2019 Aralık'ta ortaya çıkan Kovid-19 salgını, dünya genelinde 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı.

Salgın nedeniyle dünya genelinde 239 bin 615 kişi öldü, virüs bulaşan 1 milyon 83 bin 816 kişi iyileşti. Halen tedavi gören 2 milyon 77 bin 963 aktif enfekte kişi bulunuyor.

AA

Etiketler: koronavirüs, salgın, hasta
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